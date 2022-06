Apresentadora pede para convidada servir cocada e é acusada de racismo

Talitha Morete pede para convidada negra a servir e gera polêmica nas redes sociais (foto: Reprodução/ TV Globo) Talitha Morete, apresentadora do “É de casa”, da TV Globo, entrou para os assuntos mais comentados do dia pela repercussão de um trecho do programa do último sábado (11/6).

Nas redes sociais, o tema do racismo estrutural foi levantado por ela ter pedido para a convidada, uma mulher negra, para servir cocada aos demais participantes.





Desse modo, a apresentadora a convidou para reproduzir sua receita no programa.

Assim que foi ensinado o passo a passo, a apresentadora entregou a bandeja com os doces a ela para que pudesse servir aos demais convidados.

"Silene, a dona da cocada, vai fazer as honras da casa, vai servir todo mundo. Por favor, pode oferecer, que tá todo mundo querendo a sua cocada, tá, Silene?", disse.

No entanto, logo depois da vendedora entregar uma a ela, Manoel Soares, o único apresentador negro do programa, se levanta para pegar a bandeja de Dona Silene.

"Vamos fazer o seguinte? Eu vou ser o seu garçom e você vai me orientar para quem eu vou servir, porque você não vai servir ninguém", apontou.

Talitha Morete e Dona Silene no programa "É de casa" (foto: Reprodução)





Racismo estrutural

Logo, os telespectadores estranharam a situação e foram às redes sociais criticar a apresentadora pela atitude. O tema do racismo estrutural, ou seja, uma discriminação racial enraizada na sociedade, foi levantado. Leia também: Viola Davis declara que racismo leva à falta de oportunidade em Hollywood

“Silene, uma senhora negra que foi chamada para fazer suas cocadas em um quadro da Globo, é ‘convidada’ a servir todos os apresentadores e participantes do programa: ‘Vai servir todo mundo’ - ecoou forte em nossos ouvidos. Um convidado branco teria o mesmo tratamento?”, questionou um internauta.

Por outro lado, a atitude do apresentador Manoel Soares também foi elogiada. “Sensibilidade de quem vive o racismo do dia-a-dia. Precisou que @ManoelSoares_ tirasse a Silene da condição de ter de servir as cocadas que ela fez no programa ao vivo. E ainda fez a reverência que ela, CONVIDADA, merecia receber”, ressaltou outra pessoa. Leia também: 134 anos de Lei Áurea: escravidão e racismo ainda são realidade no Brasil

Do mesmo modo, mais telespectadores se revoltaram com a cena: “Entre 8 pessoas, coube ali, entre tantas pessoas brancas, o ÚNICO apresentador preto interferir, fazendo com ele tenha ficado no lugar de serventia, sendo que a apresentadora passou com a bandeja nas mãos pelas pessoas que ela queria que a CONVIDADA fosse servir.”

Pedido de desculpas

Nesta terça-feira (14/6), após toda polêmica levantada nas redes sociais, Thalita se pronunciou e pediu desculpas.

“Antes de vir aqui, a primeira coisa que fiz foi falar com a dona Silene e pedir desculpas para ela. Eu também preciso me desculpar com todas as pessoas, com o meu público, pela minha fala. Errei e não há nada a ser dito para justificar ou minimizar esse erro, a não ser me desculpar”, escreveu.

“Desde sábado eu tenho refletido sobre o ocorrido. Eu tenho refletido sobre o lugar que ocupei nesse contexto. Como ser humano, como comunicadora, quero transformar esse episódio em aprendizado e num compromisso de vigília antirracista constante. É isso que eu posso e devo fazer”, acrescentou.





Por fim, ela ainda agradeceu ao colega que se prontificou a servir o doce aos convidados.

“Aproveito para agradecer ao meu colega Manoel Soares pela sensibilidade e o cuidado com a dona Silene. É muito importante quando estamos num grupo diverso que comprova como o mundo pode ser melhor quando inclui a todos. Muito obrigada”, concluiu.