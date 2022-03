Uma em cada três pessoas negras foi vítima de racismo no transporte público

Nelson Fernando Silva: 'racismo é resultado da ignorância e da desinformação' (foto: Arquivo Pessoal)



Uma pesquisa do Instituto Locomotiva, divulgada na segunda-feira (21/3), data em que se celebrou o Dia internacional pela eliminação da discriminação racial, apontou que uma em cada três pessoas negras já sofreu racismo ao utilizar os meios de transporte no dia a dia. Mas os atos de preconceito por causa da cor da pele não param por aí: entre os trabalhadores negros que atuam no setor, 65% dos entrevistados enfrentaram alguma situação de racismo durante o expediente.



O especialista do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade de Brasília (UnB), Nelson Fernando Inocêncio da Silva, destaca que a violência contra a população negra continua sendo um desafio a ser enfrentado todos os dias.









"Precisamos produzir informação sobre a população negra. O racismo é fruto da ignorância, então temos que trabalhar com informação. Precisamos de formação na educação básica, formação nas universidades, formação dos trabalhadores e profissionais de segurança, que precisam aprender muito sobre a população negra, porque a forma hostil como habitualmente tratam essa parcela da sociedade, é fruto de ignorância e desconhecimento", disse.

Doença

O Dia internacional pela eliminação da discriminação racial é, na opinião de Nelson, fundamental para o entendimento de que a luta contra o racismo é universal, que deve ocorrer onde quer que se manifeste.





"Nossa sociedade ainda é muito refratária ao debate aberto da questão racial, com muitas reservas, de modo que isso dificulta o processo. O racismo é tratado como tabu e impede que a gente assuma, de fato, quem somos. No Brasil, o racismo é uma doença social e precisamos reconhecer que estamos doentes. A violência racial é histórica no país e não reconhecer isso é uma profunda alienação", lamentou.





O advogado e professor de Direito Penal e mestre em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC), Leonardo Pantaleão, ressalta que qualquer pessoa pode comunicar a ocorrência de crimes de racismo. "A legislação brasileira, inclusive, caminha nesse sentido, tendo recentemente criado a figura do 'informante do bem'. A atuação de terceiros contribui para que o Estado imponha o seu direito de punir o agente criminoso, mitigando, cada vez mais, tais práticas", salientou.