Viola Davis declara que racismo leva à falta de oportunidade em Hollywood

A homenageada do Festival de Cinema de Cannes de 2022, Viola Davis, revelou em uma entrevista à Variety, que, certa vez, um diretor a chamou pelo nome da empregada que trabalhava na casa dele. A atriz também analisa como os papéis oferecidos aos atores negros em Hollywood ainda são limitados, devido ao preconceito com a cor de pele.



Viola é dona de um currículo invejável, sendo uma das poucas personalidades de Hollywood que ganhou um Globo de Ouro, um BAFTA, quatro SAG Awards, dois Tony Awards, um Oscar e um Emmy. Por isso, e por seu compromisso com os direitos das mulheres e minorias, Viola receberá o prêmio Women In Motion (Mulheres em Movimento) em um jantar marcado para o dia 22 de maio.





A atriz protagonizou a série “How to Get Away With Murder” por seis temporadas. Apesar de a série ter quebrado barreiras e ter se tornado um marco na representatividade na TV, Viola afirmou que a série não abriu portas para mais mulheres negras protagonizarem.





"As pessoas não conseguem conciliar a negritude com o despertar espiritual e a sexualidade. É demais para eles" Viola Davis





“Sei que, desde quando saí de ‘How to Get Away With Murder’ ,não vejo muitas mulheres de pele escura em papéis principais na TV e nem mesmo em serviços de streaming”, disse Viola. “Por que você não está contratando uma mulher de pele escura quando ela entra na sala e você diz que ela te surpreende? Crie espaço e narrativa para ela. Para que quando ela prosperar, não prospere apesar da circunstância, mas por causa da circunstância.”

Como exemplo, Viola disse que se quisesse fazer o papel de uma mãe cujo filho fosse membro de uma gangue e tivesse morrido em um acidente de carro, ela poderia. Mas se quisesse interpretar uma mulher que estava procurando se recriar voando para Nice, na Itália, e dormindo com cinco homens aos 56 anos, ela teria dificuldade em conseguir o papel, mesmo sendo Viola Davis. “As pessoas não conseguem conciliar a negritude com o despertar espiritual e a sexualidade. É demais para eles”, afirma.





A rejeição a tores e atrizes negras é baseada na raça. "Sejamos honestos. Se eu tivesse as mesmas características e fosse cinco tons mais clara, seria um pouco diferente. E se eu tivesse cabelos loiros, olhos azuis e até nariz largo, seria um pouco diferente do que é agora. Poderíamos falar sobre colorismo, poderíamos falar sobre raça. Isso me irrita e partiu meu coração – em vários projetos, que não vou citar”.









Viola e seu marido, Julius Tennon, fundaram a produtora JuVee Productions, que tem como objetivo expandir as histórias contadas em Hollywood e dar oportunidades às minorias, uma vez que as opções para atrizes e atores negros ainda são muito limitados em Hollywood.



