Luana Xavier passa por situação de racismo no aeroporto de Guarulhos

Luana Xavier foi confundida com atendente em aeroporto de Guarulhos (foto: Reprodução/Instagram)

Luana Xavier usou a conta no Instagram para relatar uma situação de racismo que sofreu enquanto fazia uma conexão no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, neste domingo (29/05). Assim como ocorre diariamente com muitas pessoas negras no Brasil, um homem partiu do pressuposto que Luana era uma atendente do restaurante onde se encontravam.

“Não é desmerecendo o trabalho de ninguém, é só para destacar como as pessoas partem do princípio que estamos sempre na posição de servir”, afirma Luana no vídeo publicado em seu perfil.

Luana é uma das apresentadoras do programa “Saia Justa”, do canal GNT, e relatou que havia pedido um hamburguer e quando ela se aproximou do balcão para retirar o pedido, o homem se aproximou dela e perguntou “o chope é quanto?”. Ela respondeu com um “oi?”

Quando o homem repetiu a pergunta apontando para o cardápio, Luana perguntou “o senhor acha que eu trabalho aqui?”. Segundo a apresentadora, o homem se retirou do local sem responder à pergunta.

No vídeo Luana ainda explica que o uniforme do estabelecimento é todo preto e com um boné, e que ela estava com um moletom vermelho amarrado ne cintura, uma bolsa à tiracolo e uma bolsa branca, sem boné.





*Estagiária sob supervisão.