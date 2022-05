A criação de uma rede de proteção é indispensável para o combate da violência contra a mulher (foto: Roberto Hund)



No Brasil, uma mulher é estuprada a cada 10 minutos, 30 mulheres sofrem agressão física a cada hora e três mulheres são vítimas de feminicídio por dia. Esses dados são da plataforma do Instituto Patrícia Galvão “Violência contra as Mulheres em Dados”, que reúne pesquisas, fontes e sínteses sobre o tema no país. Segundo a Secretaria de Estado e Justiça e Segurança Pública, em Minas Gerais, 33.848 casos de violência doméstica e familiar contra a mulher foram registrados somente nos três primeiros meses desse ano.



Além disso, o Instituto Avon promove anualmente o “Workshop de Acesso à Justiça”, que discute ações e planos de atuação para proteção a mulheres em situação de violência por todo o Brasil. O evento reúne equipamentos públicos que compõe a rede de apoio a mulheres vítimas de violência, como delegacias, CREAS, Policia Civil e Militar, Promotoria Pública e Tribunal de Justiça, assim como organizações da sociedade civil, como ONGs e organizações comunitárias.





“O objetivo do workshop é passar três dias juntos para entender que as soluções eficazes só podem ser co-construídas dentro de uma lógica sistêmica, dentro de uma lógica de integração, de sinergia, de complementariedade e de vínculo entre as pessoas que compõem essa rede”, conta Daniela Grelin, diretora executiva do Instituto Avon.





Daniela ainda explica que o problema da violência contra a mulher só pode ser compreendido como um problema complexo, sistêmico e que permeia todas as instituições da sociedade: as famílias, as comunidades de fé, as escolas e até as empresas. “Tem pesquisas que mostram que as empresas juntas tem um custo de mais de R$ 1 bilhão por ano, apenas do absenteísmo decorrente da violência doméstica. Portanto, a resposta é responsabilidade de todos os setores da sociedade.”

Minas no combate à violência contra a mulher



A diretora-executiva do Instituto Avon conta que Minas Gerais tem o diferencial de já contar com uma liderança local engajada e comprometida, que criou o “Justiça em Rede”. O programa, criado pela Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência (Comsiv) do TJMG, tem como objetivo incentivar e apoiar os juízes e juízas de todo o estado a formarem redes compostas por serviços que atendam a mulher em situação de violência, de modo a oferecer às vítimas um atendimento integral unindo esforços de órgãos e instituições públicas e assistenciais, organizações governamentais, não governamentais e pela sociedade civil.





“O fato de que a metodologia (do Whorkshop) ter encontrado no estado de Minas Gerais uma rede previamente articulada, com lideranças genuínas e claramente comprometidas, de certa forma é o território perfeito para a metodologia que a gente trás”, afirma Daniela. “Quando a gente fala de assimetria de recursos, por exemplo, quem sai perdendo é a mulher do interior, sem dúvida. Então, quando o Tribunal de Justiça e o Ministério Público se unem para fazer esse movimento em direção ao interior, para que nenhuma mulher mineira seja excluída da rede de apoio, eu vejo isso com muita esperança e com muito reconhecimento”, completa.





O maior obstáculo hoje no combate à violência contra a mulher é conscientizar as mulheres da situação de abuso em que se encontram, e proporcionar a segurança necessária para que os agressores não busquem retaliar a vítima. Porém, dados da Patrulha de Prevenção da Violência Doméstica (PPDV) que acompanharam 17 mil mulheres que buscaram a rede de proteção de 2018 até 2021 mostram que, dessas mulheres que foram acompanhadas, apenas um caso teve o desdobramento de feminicídio. Dentre os casos de feminicídio, 90% das vítimas não buscaram uma rede de proteção.





“A mulher, por causas que só ela compreende e a gente precisa legitimar, precisa validar, ela tem receio de fazer a denúncia. Mas a denúncia pode ser o início de uma jornada de libertação”, declara Daniela.

