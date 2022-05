Kalil sobre as mulheres na política: 'Trabalham melhor que os homens'

Alexandre Kalil foi o convidado do dia no EM Entrevista (foto: Portal Uai/Reprodução)

Ex-prefeito de Belo Horizonte e pré-candidato ao governo de Minas Gerais, Alexandre Kalil (PSD), participou, na manhã desta segunda-feira (23/5), do podcast EM Entrevista, do jornal Estado de Minas e Portal Uai. Durante a conversa, que abordou temas relativos às eleições de 2022, ele também foi questionado sobre a participação feminina na administração pública durante seus mandatos.





Kalil admitiu que, efetivamente, a inclusão de mulheres num possível futuro governo não é uma preocupação, pois sabe que elas trabalham melhor que os homens. Além disso, afirmou que, enquanto prefeito, empregou várias mulheres nas secretarias municipais por serem ‘brilhantes’ e ‘mandonas’, exercendo suas funções muito bem.





Participação feminina nos mandatos

Ao ser perguntado sobre o papel feminino em um eventual futuro governo estadual e na pré-campanha, Kalil afirma que não é uma preocupação tão grande. "Eu não tive as mulheres nas secretarias porque eram mulheres. Eu tive porque elas eram melhores que os homens", explicou.





Apesar de não focar em pautas feministas em suas candidaturas, Alexandre Kalil possui um histórico que defende a participação das mulheres na política. Em 2018, durante uma caminhada ao lado do então candidato ao senado Carlos Viana (PHS), o ex-prefeito afirmou que são as mulheres que movem o país.





“Ela [a manifestação do movimento Mulheres contra Bolsonaro] foi mortal porque as mulheres são maioria, são as que movem este país. Se você olhar um ponto de ônibus no Centro de Belo Horizonte, você vai ter certeza de que quem manda neste país são as mulheres”, disse ele na ocasião.





Ao EM, Kalil reforçou a eficiência das mulheres em seus mandatos. “Espero arrumar uma equipe de mulheres brilhantes, assim como na prefeitura, melhores que os homens. Foram mulheres brilhantes [que já trabalharam nas secretarias] que eu agradeço muito, mas eu não tenho muito essa preocupação. Eu pus muita mulher na minha prefeitura porque elas são muito boas de serviço”, afirmouy.





Ele também afirmou que as secretárias foram muito mais eficientes por serem mais ‘mandonas’ que os homens. “Eu falei: ‘é pra mandar mesmo’. Os homens todos enfiavam o rabo entre as pernas e saíam miando das suas salas”, brincou o pré-candidato ao governo de Minas.





Confira a entrevista completa: