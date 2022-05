Bela da Favela: evento leva informação sobre saúde e direitos das mulheres

Para incentivar o empoderamento das mulheres das comunidades do Aglomerado Santa Lúcia, na Região Centro-sul de Belo Horizonte, será realizado o 1º Encontro Mulher Bela da Favela. No próximo domingo (29/05), o evento abordará temas relacionados à violência contra a mulher, saúde e cuidados. Também serão realizadas atividades recreativas, como aula de zumba, capoeira, dança afro e samba.

O encontro foi idealizado por Jussara Borges do Mãos de Criola, um coletivo de luta contra a violência contra a mulher, pelo artista Fabiano Valentino, também conhecido como Pelé, do Centro Cultural Favela Bela e organizado por Raquel Mattos, presidente do Proínter Futebol Clube. A dta para a realização do evento, que acontecerá anualmente no último domingo de maio, foi escolhidao por ser próximo ao Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher e 0 Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna, celebrado no dia 28 de maio.