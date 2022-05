Kalil: 'TJMG proíbe a PBH de tirar o morador de rua da rua'

Alexandre Kalil é o convidado do dia no podcast EM Entrevista desta segunda (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Alexandre Kalil (PSD), ex-prefeito de Belo Horizonte e pré-candidato ao governo de Minas Gerais, participou, na manhã desta segunda-feira (23/5), do podcast EM Entrevista, transmitido ao vivo no canal do Portal Uai. Durante a conversa, que abordou temas relativos às eleições de 2022, também foi questionado sobre políticas públicas direcionadas à população em situação de rua durante seus mandatos.





Kalil admitiu que a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) não pôde tirar a população em situação de rua por causa de uma determinação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).







Ações de acolhimento para a população em situação de rua









Desde 2013, o Tribunal de Justiça aprova decisões que proíbem a PBH de apreender os pertences de moradores de rua sob o argumento de defesa dos direitos dessa parcela da população. Em 2019, após um pedido de recurso da PBH, a decisão foi reforçada e, em outubro de 2021, A decisão do TJMG sobre a qual Kalil fala, na realidade, tem um longo histórico.Desde 2013, o Tribunal de Justiça aprova decisões que proíbem a PBH de apreender os pertences de moradores de rua sob o argumento de defesa dos direitos dessa parcela da população. Em 2019, após um pedido de recurso da PBH, a decisão foi reforçada e, em outubro de 2021, em decorrência do aumento da população de rua durante a pandemia da COVID-19 , uma nova determinação foi imposta.









“Nós vamos tirar, mas nós não podemos tirar e jogar no mar. Nós temos que tirar e acolher. Então, nós não podemos fazer de Belo Horizonte o hotel cinco estrelas para morador de rua e por outro lado nós não podemos tirar morador de rua e jogar no mar”, disse o ex-prefeito. Em 2018, Kalil defendeu a retirada e o acolhimento da população que vive nas ruas de BH . Na ocasião, entregou obras de dois centros de saúde da capital mineira e reforçou a necessidade de se intensificar trabalhos que dêem amparo aos moradores de rua.“Nós vamos tirar, mas nós não podemos tirar e jogar no mar. Nós temos que tirar e acolher. Então, nós não podemos fazer de Belo Horizonte o hotel cinco estrelas para morador de rua e por outro lado nós não podemos tirar morador de rua e jogar no mar”, disse o ex-prefeito.





Durante o EM Entrevista, Kalil reforçou que as intenções para a retirada dessa parcela da população das ruas não é sobre higienização, mas sim sobre a realização de ações humanitárias. “Quando eu entrei com uma ação forte para resolver isso, a Justiça impediu. Não é higienizar, viu? Aquilo é gente. Aquilo não é gato, cachorro, passarinho, não. Imagine as pessoas que estão na rua. Eles não estão na rua à toa”, afirma.