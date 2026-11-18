O preparo do quindão tradicional rende dez porções e demanda pouco mais de duas horas entre descansos e forno. A receita combina uma crosta dourada de coco fresco com uma base firme e cremosa, cozida em banho-maria em fôrma com furo central.

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Ingredientes necessários

gemas: 15 unidades

coco fresco ralado fino: 1 xícara de chá (cerca de 100 gramas)

açúcar refinado: 1 xícara e meia de chá, mais porção para polvilhar

manteiga derretida: 3 colheres de sopa, além de quantia para untar

Preparo da massa

Derreta a manteiga no micro-ondas por 20 segundos e mexa para uniformizar. Em uma tigela grande, misture o coco e o açúcar esfregando com as mãos até atingir aspecto de areia molhada. Junte a manteiga derretida, cubra com filme plástico e mantenha na geladeira por uma hora para acentuar o sabor do coco.

Quando restarem vinte minutos de refrigeração, separe as claras das gemas quebrando um ovo por vez em tigela à parte. Perfure as gemas dispostas em uma peneira com garfo e deixe escorrer em outra vasilha, passando as costas da colher sem apertar para eliminar a película causadora de cheiro forte. As claras restantes podem ser guardadas sob refrigeração por dois dias ou no congelador por um mês.

Una as gemas à mistura de coco com espátula de silicone até a massa amolecer, sem bater para não perder o brilho. Deixe o conteúdo repousar em temperatura ambiente por trinta minutos. Enquanto a mistura descansa, ligue o forno a 180 graus e ferva cerca de sete xícaras de água.

Montagem e cozimento

Passe uma camada generosa de manteiga em uma fôrma com cone de 18 centímetros e polvilhe duas colheres de sopa de açúcar. Despeje o creme e coloque a fôrma sobre um pano de prato dobrado no fundo de uma assadeira maior, técnica que amortece o cozimento e mantém a massa nivelada. Posicione a assadeira no forno e despeje a água quente até a metade da lateral externa.

Em forno a gás, o tempo médio para assar fica em torno de 1h30. Em modelos elétricos, testes realizados pela equipe do "Panelinha" registraram 40 minutos de cozimento. O ponto correto ocorre quando o topo fica seco e dourado, com leve resistência ao palito inserido abaixo da crosta.

Como desenformar e conservar

Tire a fôrma da água e aguarde 30 minutos para amornar. Passe a faca nas bordas interna e externa, coloque um prato grande por cima e vire de uma vez. O doce pode ser consumido após esfriar por completo ou seguir para a geladeira por três horas. Se a opção for desenformar no dia seguinte, encoste o fundo do recipiente em água fervente por um minuto para soltar a calda.

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Na geladeira, a sobremesa dura até cinco dias em vasilha fechada. Para guardar no congelador por até um mês, armazene o produto frio em pote tampado. O descongelamento acontece mantendo a porção fora da refrigeração por cerca de uma hora antes de servir.