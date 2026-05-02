Receita de quindim dos anos 1950 atravessa três gerações e vira parada obrigatória no Espírito Santo

O que une essas décadas de história é um único tesouro. "A receita do nosso quindim permanece exatamente a mesma até hoje, é um verdadeiro legado de família", afirma Jéssica. Essa constância se traduz em números expressivos: na baixa temporada, a produção consome mais de 5 mil ovos por mês. No verão e no carnaval, o volume salta para 15 mil, com dias em que mais de mil quindins saem do forno. Foto: Reprodução @tradicionalquindimnovaalmeida