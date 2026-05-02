Galeria
Receita de quindim dos anos 1950 atravessa três gerações e vira parada obrigatória no Espírito Santo
-
O que une essas décadas de história é um único tesouro. "A receita do nosso quindim permanece exatamente a mesma até hoje, é um verdadeiro legado de família", afirma Jéssica. Essa constância se traduz em números expressivos: na baixa temporada, a produção consome mais de 5 mil ovos por mês. No verão e no carnaval, o volume salta para 15 mil, com dias em que mais de mil quindins saem do forno. Foto: Reprodução @tradicionalquindimnovaalmeida
-
Boa parte dos ovos vem de Santa Maria de Jetibá, município reconhecido nacionalmente pela força das granjas e pela liderança na produção avícola — uma cadeia local que sustenta o doce na origem. A loja também se transformou. Movida pelas referências acumuladas em viagens com o marido, Jéssica reuniu as ideias, levou os projetos para uma arquiteta e acompanhou a reforma do espaço até o fim. Foto: Reprodução/Google
-
O novo ambiente trouxe mais visibilidade ao endereço e ajudou a consolidá-lo no roteiro de turistas, que frequentemente incluem a parada junto da visita à Igreja dos Reis Magos, a poucos passos dali. Além do quindim tradicional, a loja atende encomendas de mini quindins para eventos, o que ampliou a presença do produto além das prateleiras. Foto: Reprodução @tradicionalquindimnovaalmeida
-
O reconhecimento, no entanto, não alterou a lógica da casa. "Empreender não é fácil, mas com muita fé e dedicação seguimos firmes, lutando todos os dias para honrar essa história", diz Jéssica. É essa postura que explica a fila — e o motivo pelo qual quem passa por Nova Almeida uma vez tende a parar de novo. Foto: Reprodução @tradicionalquindimnovaalmeida
-
-
O quindim é um doce brasileiro de origem luso-africana, conhecido pela cor amarela intensa e brilho característico. Sua base leva gemas de ovos, açúcar e coco ralado, ingredientes que refletem a adaptação de receitas portuguesas às matérias-primas disponíveis no Brasil colonial. O nome tem raízes na língua quimbundo, de Angola, e remete a algo delicado ou encantador. Foto: Reprodução @tradicionalquindimnovaalmeida
-
A textura é cremosa por dentro e levemente firme na superfície, com sabor marcante de coco e ovos. Tradicionalmente servido em pequenas porções individuais, o quindim é presença constante em festas e confeitarias. Sua preparação exige cuidado no equilíbrio das gemas para evitar odor forte. É considerado um clássico da confeitaria brasileira. Foto: Flickr .nai