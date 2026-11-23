Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Entre o café da manhã e o almoço, existe um intervalo que, na gastronomia contemporânea, tem nome, cardápio e endereço: o brunch. Mais do que o alimento servido fora dos horários convencionais, o formato propõe uma experiência em que a comida divide protagonismo com a convivência, o prazer de descobrir novos sabores e, principalmente, o tempo sem pressa. Passada mais de uma década desde que a ideia ganhou força em Belo Horizonte, fica a pergunta: já virou um hábito entre os mineiros?

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Para o professor do curso de gastronomia do UniBH com Le Cordon Bleu Renato Lins Pires, a refeição já ultrapassou a condição de novidade e se consolidou como um ritual urbano. “O brunch não vai tomar o espaço do tradicional almoço mineiro de domingo nem da mesa de bar no fim da tarde, mas já conquistou seu território definitivo entre os dois. Em Belo Horizonte, deixou de ser uma tendência para se tornar a expressão contemporânea da hospitalidade mineira à luz do dia.”



Segundo Renato, a proposta encontrou um terreno especialmente fértil na cidade. Afinal, muito antes de o conceito aparecer nas vitrines de cafeterias e restaurantes, o mineiro já cultivava um ritual bastante parecido: o café da roça ou o café da manhã demorado de fim de semana, com café passado na hora, quitandas, queijos, broas, ovos mexidos e conversas que atravessam a manhã.



Essa tradição, somada à cultura de boteco, é uma das razões para a boa receptividade do brunch. “A junção da cultura de boteco, com o compartilhamento de porções e a comida como forma de tornar a refeição um momento social, à efervescência da gastronomia artesanal encontrada na cidade e em seus arredores resulta em uma refeição reinventada e caracterizada pela típica hospitalidade mineira”, analisa.

Inspirado nos tradicionais ovos beneditinos, o Benny do Mocca figura entre os pratos que melhor traduzem a proposta da casa Mocca Coffee &Meals/Divulgação



No Mocca Coffee & Meals, com três unidades em BH e Nova Lima, o brunch começou a ganhar espaço em 2020, quando a equipe identificou a possibilidade de ampliar os momentos de consumo e oferecer uma experiência que reunisse características do café da manhã e do almoço. A proposta também dialogava com a expansão desse hábito no Brasil e com a própria identidade da marca, que tem o café como um de seus pilares.



“A recepção foi muito positiva. O brunch passou a ter um papel importante na identidade da casa e percebemos que o público começou a associar o Mocca a essa proposta”, afirma o dono Daniel Libanio.



Desde então, a modalidade deixou de ser apenas mais uma opção no cardápio para se tornar parte do posicionamento. A casa trabalha com formatos e menus que variam conforme a unidade, permitindo que o cliente encontre alternativas em diferentes momentos do dia, sem ficar restrito ao horário tradicional do café da manhã. “A ideia é permitir que o cliente encontre opções de brunch em diferentes momentos do dia”, explica.

Mistura de referências

A cozinha combina referências clássicas com criações que incorporam ingredientes da cultura mineira. Queijos produzidos no estado aparecem em combinações com pães e croissants, enquanto o pão de queijo ocupa lugar de destaque. “Acreditamos que é possível trabalhar referências internacionais do brunch sem perder a conexão com os sabores e ingredientes da nossa região”, diz Daniel.

No Mocca Coffee &Meals, dos sócios Daniel Libânio e Karini Reis, o brunch começou a ganhar espaço em 2020 Mocca Coffee &Meals/Divulgação



Inspirado nos tradicionais ovos beneditinos, o Benny do Mocca (R$ 44), com brioche tostado, ovos pochê e molho hollandaise, figura entre as preparações que melhor traduzem a proposta da casa. Entre os itens doces mais pedidos, estão o waffle de Nutella e a panqueca de doce de leite (ambos R$ 37).



As bebidas também têm papel central: os cafés especiais são parte da essência da marca, servidos por diferentes métodos de extração, quentes ou gelados (a partir de R$ 14). Sucos, vitaminas e smoothies completam as opções, assim como drinques que já fizeram parte de outras fases da operação, como Mimosa (R$ 35) e Clericot na jarra (R$ 199). O nitro cold (R$ 19), café gelado com infusão de nitrogênio, também conquistou espaço entre as escolhas dos clientes.

Opção do dia a dia

O formato se tornou um dos pilares do negócio e ajudou a ampliar as ocasiões em que a casa recebe clientes. Embora os fins de semana concentrem naturalmente parte da procura, por oferecerem mais tempo para refeições sem pressa, o interesse também aparece nos dias úteis, em reuniões informais, pausas do trabalho ou refeições fora dos horários convencionais. “O brunch atrai novos consumidores, que chegam ao Mocca em busca dessa gastronomia, e também estimula quem já frequentava a casa pelo café a conhecer outras opções do cardápio.”

Na categoria dos toasts, destaca-se pelas cores e sabores o de homus de beterraba, cogumelos e picles de cenoura do Mocca Coffee &Meals Mocca Coffee &Meals/Divulgação



Na avaliação de Daniel, o brunch começa a se incorporar aos hábitos de parte dos belo-horizontinos, deixando de ser uma programação restrita a ocasiões especiais. “As pessoas procuram lugares que permitam aproveitar melhor o tempo, encontrar amigos, trabalhar ou simplesmente fazer uma refeição com mais tranquilidade. O brunch acompanha esse comportamento porque não está preso a um horário rígido e reúne características do café da manhã e do almoço”, afirma.

Identidade própria

Como observa o professor Renato Pires, o brunch refeição desenvolveu uma identidade própria por aqui, unindo referências internacionais e produtos regionais. Queijos premiados, cafés de altitude, cachaças de alambique, doces de tacho, charcutaria, laticínios e panificação caseira são alguns dos ingredientes que ajudam a construir essa personalidade.



“O que vemos hoje não é apenas uma adaptação superficial, mas uma transformação da estrutura do brunch a partir da nossa despensa, das técnicas de pequeno produtor e da tradição das quitandas.”



No Zuzunely, que fica no Bairro Santo Agostinho, Região Centro-Sul da capital, o brunch ganhou até um nome particular: cafoço. “Decidimos chamar o brunch de cafoço porque brunch é uma palavra em inglês e queríamos aproximar o público desse conceito de café e almoço na nossa língua. A palavra traduzida cria mais conexão, afasta um pouco a ideia de que é uma ocasião especial e traz a refeição para uma leitura mais cotidiana”, diz a chef Bruna Haddad.



A casa transformou a refeição em sua especialidade e não oferece outro tipo de serviço gastronômico. A escolha nasceu de uma experiência iniciada durante a pandemia, quando o restaurante passou a vender caixas de café da manhã e brunch para os clientes.

Mudanças de hábitos

O brunch do Zuzunely acompanha diferentes ritmos e ocasiões da vida urbana. Durante a semana, a casa recebe desde pessoas que trabalham na região e aproveitam uma pausa para comer até quem está de passagem pelo bairro, sozinho ou em grupo. Há ainda uma procura significativa de casais que escolhem o espaço para comemorar o casamento civil, além de clientes mais velhos, especialmente no período da tarde. Nos fins de semana, o perfil muda: famílias com crianças, casais e grupos de amigos passam a ocupar as mesas.

A chef do Zuzunely Bruna Haddad revisita clássicos do café da manhã e do brunch a partir de referências das cozinhas asiática e árabe Dynelle Coelho/Divulgação



O restaurante acompanha de perto as transformações nos hábitos de consumo. Na avaliação da chef, a valorização de uma rotina mais saudável contribuiu para ampliar o interesse pelo formato. Com mais pessoas acordando cedo para praticar exercícios, participar de corridas e reduzindo o consumo de bebidas alcoólicas, os encontros diurnos ganharam espaço.



Ainda assim, a procura por cafés fora de casa não é novidade. Desde 2020, quando começou a trabalhar com a proposta, o estabelecimento observa uma demanda consistente. O movimento recente, portanto, reforça um hábito que já fazia parte da rotina de uma parcela do público belo-horizontino.

Pratos sazonais

O cardápio muda a cada estação do ano, mas não é completamente reformulado. Alguns pratos sazonais são substituídos de acordo com o período, enquanto outros permanecem fixos. A proposta da chef é revisitar clássicos do café da manhã e do brunch a partir de referências das cozinhas asiática e árabe, duas influências da gastronomia pelas quais tem especial interesse.



A escolha dos ingredientes também é uma marca. O trabalho privilegia produtos frescos, provenientes de pequenos produtores, e preparações feitas na hora. A ideia é preservar itens familiares ao paladar de quem procura uma refeição matinal, mas acrescentar combinações inesperadas, com elementos surpresa.

O bagel do Zuzunely parte da receita clássica, mas ganha toques autorais com cream cheese, salmão defumado, tomate confit e salada Dynelle Coelho/Divulgação



Entre os destaques do cardápio à la carte, estão a tostada Zulmira (R$ 64), releitura dos tradicionais eggs Benedict, com brioche “tostadinho”, pasta de avocado, conserva de cogumelos, fatias de bacon frito, ovo poché e aioli de sriracha e missô, e o Bagel Estefania (R$ 65), que parte da receita clássica do pão em formato de anel, mas ganha toques autorais da chef – o bagel da casa é tostado e servido com cream cheese, salmão defumado, tomate confit e saladinha ácida de ervas com cebola roxa.



As bebidas também conquistaram espaço. Além dos cafés especiais, o menu reúne drinques, matchá, chás e opções como o curioso Sesame Latte (R$ 33), mistura de leite e gergelim. Para valorizar essa experiência, o estabelecimento conta com dois baristas, responsáveis por explorar diferentes possibilidades de preparo e serviço.

Tempo de qualidade

Como observa Renato Pires, se antes o brunch era associado principalmente a ovos mexidos, bacon e panquecas, hoje reúne preparações artesanais, opções vegetarianas e veganas, alimentos frescos e ingredientes de origem conhecida. Pães de fermentação natural feitos com farinhas artesanais, viennoiseries preparadas com manteiga de verdade, vegetais fermentados, iogurtes, manteigas artesanais e charcutaria de pequenos produtores aparecem entre as tendências.



A proposta, segundo o professor, é conciliar diferentes preferências em uma mesma mesa. “A principal tendência gastronômica do brunch hoje é a inclusividade com rigor artesanal. Um mesmo cardápio consegue atender quem busca o prazer de um brioche amanteigado com ovos e bacon artesanal, quem prefere um prato vegetariano rico em vegetais tostados e quem opta por uma refeição vegana, leve e funcional, sempre com ingredientes frescos, locais e bem executados.”



Se a comida é o ponto de partida, o ambiente também tem papel decisivo na experiência. Iluminação, plantas naturais, mobiliário confortável, louças, música e qualidade do serviço ajudam a determinar quanto tempo o cliente permanece no estabelecimento e a percepção de valor da refeição.



“Na nossa vida contemporânea, a comida é o ponto de partida, mas a atmosfera é o fator de decisão e fidelização. Em um brunch, que não tem a urgência de um almoço executivo em dia útil, o comensal não está apenas comprando calorias ou saciedade. Está comprando tempo de qualidade e um estado emocional de descompressão, acolhimento e prazer estético”, observa Renato.



O público também deixou de ser restrito a jovens adultos e grupos de amigos que aparecem nas fotografias das redes sociais. Segundo o professor, a experiência alcança diferentes gerações e perfis. O que une esses consumidores de brunch é a valorização da autonomia sobre o tempo, da qualidade dos alimentos e da possibilidade de conviver durante o dia.

'O que vemos hoje não é apenas uma adaptação superficial, mas uma transformação da estrutura do brunch a partir da nossa despensa, das técnicas de pequeno produtor e da tradição das quitandas' - Renato Lins Pires, professor de gastronomia Arquivo Pessoal

Transformação estrutural

A influência das redes sociais é inegável, mas, na avaliação do especialista, não explica sozinha a expansão do brunch. A flexibilização das rotinas de trabalho, a busca por encontros diurnos, a valorização dos alimentos artesanais e as mudanças de comportamento intensificadas depois da pandemia são fatores que ajudam a compreender o fenômeno.



“Se o brunch fosse apenas uma tendência estética vazia, já teria desaparecido. As redes sociais funcionam como um amplificador e acelerador estético, mas elas só conseguiram tornar o brunch um fenômeno global porque havia uma transformação estrutural profunda acontecendo nos hábitos de trabalho, saúde e consumo”, avalia.



Em Belo Horizonte, essa transformação encontra uma cidade acostumada a fazer da mesa um ponto de encontro. O trabalho híbrido e remoto também abriu espaço para o chamado all-day brunch, com estabelecimentos que oferecem preparações ao longo de todo o dia e até durante a semana.

Brunch até no nome

O brunch pode ter a sofisticação de um prato de ovos beneditinos acompanhado de uma Mimosa ou a simplicidade de um café passado com pão de queijo e quitandas. Pode ser servido em uma padaria, em um restaurante especializado ou em uma casa que combina diferentes propostas gastronômicas. Em Belo Horizonte, a variedade de formatos mostra que a refeição deixou de ser uma experiência restrita a ocasiões especiais e passou a integrar o dia a dia de parte dos moradores.



A proposta acompanha Carlyle Ferreira desde a inauguração do seu primeiro restaurante, Graciliano, há 27 anos. A receptividade do público, segundo ele, foi positiva desde o início e cresceu continuamente. Desde 2022, o empresário também oferece a refeição no Fofo de Belas e há 10 meses inaugurou o Carlyle’s, que atua entre padaria, restaurante, brunch e eventos.



A percepção de que o brunch se tornou um programa recorrente na capital aparece na experiência do Fofo de Belas, no Lourdes, Região Centro-Sul, administrado por Carlyle e o sócio João Paulo Pinheiro Machado. A casa observa uma movimentação que muda de perfil ao longo da semana. De segunda a sexta-feira, mulheres, casais e grupos de amigas de diferentes idades aparecem com frequência. Nos fins de semana, as famílias ganham protagonismo.

Croissant com recheio de pistache e cobertura de frutas vermelhas: a vitrine do Fofo de Belas tem sempre novidades Fofo de Belas/Divulgação



“Tenho a sensação de que as mulheres vão durante a semana com as amigas e, no fim de semana, levam os maridos e os filhos para se reunir e fazer o brunch em família”, relata João Paulo. A refeição também passou a integrar comemorações e encontros especiais. A casa recebe aniversários e clientes que, depois de oficializar o casamento civil, escolhem o estabelecimento para celebrar a ocasião.



O cardápio é predominantemente fixo, mas recebe alterações pontuais de acordo com as estações, o clima e a disponibilidade dos ingredientes, principalmente na vitrine. Entre os queridinhos dos clientes, estão os Eggs Benedict, feitos com pão brioche, dois ovos pochê e molho hollandaise. Quando preparados com presunto de lombo e bacon custam R$ 48, com salmão cru temperado e espinafre saem por R$ 56 e, quando o croissant substitui o brioche, acrescentam-se R$ 8.



Também entre os preferidos, o Avocado Toast (R$ 47), com creme de abacate temperado, bacon e dois ovos pochê em cima do pão, e o Club Sandwich (R$ 49), à base de pão de forma tostado, frango grelhado, presunto, bacon, alface, tomate e maionese, acompanhado de fritas ou saladinha de folhas. Outro sucesso é o Sanduíche de Filé-Mignon (R$ 59), composto por pão ciabatta, filé-mignon, queijo prato, cebola caramelizada e molho de maionese Dijon, também com fritas ou saladinha de folhas.



Além dos cafés e sucos, os drinques têm participação importante na experiência e são servidos durante todo o dia. Entre eles, Mimosa (R$ 35), com espumante e laranja, e C’est La Vie (R$ 45), que combina espumante, frutas vermelhas e flor de sabugueiro. Para João Paulo, a possibilidade de acompanhar uma refeição matinal com uma bebida alcoólica é parte da identidade do brunch.

Clientes novos

Na avaliação dos sócios, o consumidor entende o brunch como um programa gastronômico, diferentemente do café da manhã cotidiano, e aceita pagar um pouco mais por preparações incrementadas e pela experiência. O resultado aparece no movimento: aos fins de semana, a casa costuma ficar lotada, com filas de espera.

A proposta de brunch acompanha Carlyle Ferreira desde a inauguração do seu primeiro restaurante, Graciliano, há 27 anos Arquivo Pessoal



A importância da refeição para o negócio é expressiva. João Paulo estima que o brunch representa entre 40% e 50% da operação. Outro dado que chama a atenção é a renovação do público – cerca de 30% dos clientes que frequentam o estabelecimento estão conhecendo o lugar pela primeira vez. “Todos os dias temos clientes novos”, conta João Paulo.



Para João Paulo, o brunch se transformou em uma programação habitual para os belo-horizontinos, que passaram a conhecer diferentes casas e experimentar propostas variadas. “Virou um programa que as pessoas estão gostando de conhecer. Um fim de semana vão a uma casa, no outro conhecem outra. Acho que tem espaço para todo mundo”, avalia.

Refeição coletiva

O brunch é oferecido diariamente no Carlyle's, localizado no Belvedere, Região Centro-Sul, embora seja tradicionalmente mais procurado aos sábados, domingos e feriados, quando a operação representa aproximadamente 40% do faturamento diário da casa. Para Carlyle, a refeição é essencialmente coletiva – famílias e grupos de amigos formam o público predominante.



O cardápio segue a linha clássica internacional, com pratos à base de ovos, avocado e sanduíches. Eggs Benedict (R$ 68), com brioche, ovos pochê e molho holandês, e Croque Madame (R$ 58), que une pão de forma da casa, molho bechamel, queijo gruyere, presunto e ovo frito, dividem espaço com milk shake e drinques como Mimosa, combinação de suco de laranja com espumante que ocupa o primeiro lugar na preferência dos clientes. “Todas as bebidas à base de café, assim como as alcoólicas, são muito apreciadas e cabem perfeitamente no brunch”, afirma o proprietário.

Clássicos como Avocado Toast estão entre os preferidos entre os clientes do Carlyle's, com menu bastante diversificado Carlyle's/Divulgação



A casa também valoriza ingredientes regionais, como requeijão, queijo minas e goiabada, e trabalha com opções fixas e sazonais, de acordo com a disponibilidade e a qualidade dos produtos.



As redes sociais funcionam como uma importante ferramenta de divulgação. Além de ampliarem a visibilidade dos pratos e do ambiente, as publicações dos próprios frequentadores ajudam a atrair novos consumidores. “Novos clientes sempre surgem considerando a propaganda feita pelos habituais”, observa Carlyle, que considera o brunch um hábito já estabelecido em Belo Horizonte.

Serviço

Mocca Coffee & Meals

Alameda do Ingá, 16, Vila da Serra – Nova Lima

De segunda a sábado, das 8h às 20h

Domingo, das 8h às 18h

Shopping Del Rey e Boulevard Shopping

De segunda a sábado, das 10h às 22h

Domingo, das 12h às 21h

@moccacoffeebrasil

Zuzunely

Rua Araguari, 1000, Santo Agostinho

De quarta a sexta, das 8h30 às 18h

Sábado e domingo, das 8h30 às 15h

(31) 98473-2761

zuzunely_

Fofo de Belas

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Rua Marília de Dirceu, 48, Lourdes

De segunda a domingo, das 8h às 21h

(31) 98207-3003

@fofodebelas

Carlyle's