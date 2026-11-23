Muita gente espera a Black Friday, cuja data oficial de 2026 é a sexta dia 27 de novembro, para comprar determinados itens. A data movimenta diversos setores que, inclusive, apostam em descontos antes mesmo do dia oficial. Na gastronomia, isso não é diferente. Redes de alimentação e marcas investem em promoções especiais no decorrer do mês e, em especial, nesta semana.

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Confira, a seguir, uma seleção de ofertas no setor:

Vinhos

A partir desta segunda-feira (23/11), a loja da Wine em BH, no Lourdes, Região Centro-Sul da cidade, vai trabalhar com descontos de até 75% em seus produtos. Para as compras acima de R$ 599, há uma roleta com prêmios como cashback em compras e brindes (entre eles, vinhos ou acessórios).

Todos os dias, a partir das 17 horas, a loja terá ainda um happy hour com alguns petiscos e vinhos selecionados para que os clientes possam degustar.

Metade do preço

Entre os dias 23 e 29 de novembro, a Domino’s oferece desconto de 50% em todas as pizzas salgadas médias e grandes do cardápio (independentemente de sabor ou tipo de massa).

No dia 30 de novembro, a segunda-feira depois da semana de promoção, os clientes poderão comprar duas pizzas, sendo que a de menor valor sairá de graça. A oferta é valida para itens médios e grandes.

Rodízio atrativo

O Grupo Meet Porcão, referência em carnes em BH, localizado no Bairro São Bento, Região Centro-Sul de BH, também entrou na onda de descontos da Black Friday. Durante todo o mês de novembro, vouchers do rodízio de carnes da casa serão vendidos a R$ 99 (para serem usados em janeiro de 2027).

O voucher corporativo (destinado às confraternizações de empresas) têm descontos de 20% em novembro, mediante disponibilidade. No delivery, a casa oferece frete grátis para os pedidos durante o mesmo mês.

4 itens por R$ 19,99

Desde o dia 9 de novembro, o Burger King deu início à King Friday, temporada com descontos nos produtos da marca. As ofertas de todo o mês são disponibilizadas por meio de cupons no app BK.

Uma delas é o combo de quatro itens por R$ 19,90: 1 sanduíche à escolha entre Whopper Jr., Chicken Jr., Rodeio, Cheddar Jr. ou Cheeseburger, acompanhado de 1 batata pequena, 1 refrigerante (com refil gratuito nos restaurantes participantes que possuem o sistema ou lata, de acordo com a unidade) e 1 casquinha tradicional.

A cada semana, um desconto

Desde o dia 3 de novembro, o KFC investe, semanalmente, em cupons de desconto diferentes. Eles são disponibilizados no aplicativo da marca, que promete que os maiores descontos estão reservados para a própria sexta (27/11).

Cerveja

Os amantes de cerveja podem aproveitar os descontos da Krug Bier na próxima sexta (27/11). A marca vai oferecer rótulos em lata de 473ml com descontos progressivos conforme o volume da compra, além de percentuais extras para quem optar pelo pagamento via Pix (mais 3% de desconto) ou retirada presencial Jardim Canadá, em Nova Lima (mais 10% de desconto).

Para cada lata, há desconto de 15%. Em caixas fechadas com 12 latas, esse número sobe para 20%, enquanto as caixas com 24 latas garantem 30% de desconto.

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Chope a R$ 5

Quem passar pelo Porks Casarão, no Centro de BH, entre terça (24/11) e sexta (27/11), vai poder beber chope da Verace por R$ 5. O item será vendido com o desconto de mais de 50% no happy hour, entre as 17h e 20h.