Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

O preparo do ovo frito costuma trazer problemas comuns, como a clara grudada no fundo, a gema endurecida e a crosta difícil de limpar. Para contornar essa dificuldade, substituir a manteiga por uma camada quase invisível de farinha de trigo faz o alimento deslizar da panela, preserva o centro mole e evita o excesso de gordura.

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Como aplicar a técnica na cozinha

O procedimento exige cuidados com a quantidade e a temperatura para garantir o cozimento correto:

iniciar com a frigideira limpa, seca, fria e com revestimento antiaderente em bom estado;

espalhar uma pequena pitada de farinha de trigo e retirar quase tudo com papel absorvente;

aquecer a superfície em fogo baixo ou médio antes de quebrar o ovo.

A remoção do excesso deve deixar apenas um filme suave. O site francês "Demotivateur" reforça a regra: "Se o fundo da frigideira ainda estiver nitidamente branco, há farinha demais". A intensidade do fogo requer cautela, pois o calor alto queima o trigo com rapidez, deixa resíduos escuros e confere sabor desagradável antes do cozimento da clara.

Durante o preparo, a clara torna-se opaca e as bordas começam a se soltar. Para obter uma cocção uniforme, é recomendável perfurar levemente a clara em volta da gema com garfo ou palito de dente, sem atingir o centro para mantê-lo líquido.

Reação química e limitações do método

Em recipientes comuns, as proteínas da clara aderem com facilidade ao metal aquecido. A camada fina de farinha atua como uma barreira física que impede esse contato direto, função geralmente desempenhada por óleos ou manteiga. Essa alternativa se baseia na química culinária, embora ainda não existam testes comparativos rigorosos sobre o método, sustentado por impressões empíricas de cozinheiros amadores e comentaristas.

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O truque depende diretamente do utensílio utilizado. Em frigideiras de aço inoxidável ou ferro fundido sem gordura, os resultados são inconstantes, enquanto peças com revestimento riscado continuam retendo o alimento. Por conter glúten, a farinha de trigo exige cuidado para quem tem doença celíaca ou intolerância, sendo preferível recorrer a recipientes antiaderentes com óleo ou alternativas sem glúten. A mudança apenas limita o uso de manteiga, sem transformar profundamente o valor nutricional do alimento.