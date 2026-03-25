Aprenda 5 receitas com ovos para testar na air fryer

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A air fryer, ou fritadeira elétrica, já conquistou a cozinha dos brasileiros por sua praticidade em preparar alimentos crocantes sem usar óleo. O que muitos não sabem é que o aparelho é um aliado versátil para muito além das batatas fritas, permitindo criar receitas rápidas e saudáveis com um ingrediente básico: o ovo.

Seja para o café da manhã ou um lanche reforçado, a fritadeira sem óleo garante ovos perfeitos em poucos minutos, com a vantagem de não sujar panelas e usar pouca ou nenhuma gordura. A circulação de ar quente cozinha o alimento de maneira uniforme, resultando em texturas surpreendentes.

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Explorar essas possibilidades transforma o eletrodoméstico em uma ferramenta ainda mais útil no dia a dia. Abaixo, separamos cinco maneiras simples de preparar ovos na air fryer que vão mudar sua rotina na cozinha.

5 receitas com ovos na air fryer

1. Ovo "frito" sem óleo

Para um ovo com gema mole e clara cozida, basta usar um pequeno recipiente que possa ir à air fryer, como um ramequim ou uma forma de silicone. Quebre o ovo diretamente no potinho, tempere com sal e pimenta e leve ao cesto. Programe a fritadeira para 180 °C e deixe por cerca de 5 a 7 minutos, dependendo da potência do seu aparelho e da sua preferência pela consistência da gema.

2. Ovos cozidos perfeitos

Cozinhar ovos na air fryer economiza água e tempo. Coloque os ovos inteiros, com casca, diretamente no cesto. Para uma gema mais mole, asse a 160 °C por 10 minutos. Se preferir a gema totalmente cozida, aumente o tempo para 15 minutos. Ao retirar, mergulhe os ovos em um recipiente com água gelada para interromper o cozimento e facilitar a remoção da casca.

3. Omelete ou fritada rápida

Bata dois ovos em um pequeno refratário e adicione os ingredientes de sua preferência: queijo, tomate picado, presunto ou espinafre. Tempere a gosto e coloque o recipiente na air fryer pré-aquecida a 160 °C. O tempo de cozimento varia de 8 a 12 minutos. O resultado é uma omelete fofinha e dourada, pronta para servir.

4. Ovos mexidos cremosos

Sim, é possível fazer ovos mexidos cremosos na fritadeira elétrica. Em um pote de cerâmica ou vidro, bata os ovos com um pouco de leite ou creme de leite, sal e pimenta. Leve à air fryer a 150 °C. O segredo é pausar o cozimento a cada 2 ou 3 minutos para mexer a mistura com um garfo, garantindo que fiquem cremosos, mas não líquidos. Em cerca de 6 a 8 minutos, eles estarão prontos.

5. Suflê de ovo e queijo

Para uma receita mais elaborada, mas igualmente fácil, experimente um suflê. Bata as claras em neve e reserve. Em outra tigela, misture as gemas com queijo ralado e temperos. Incorpore delicadamente as claras em neve à mistura de gemas. Despeje em ramequins untados e leve à air fryer a 180 °C por 8 a 10 minutos, ou até que o suflê esteja dourado e estufado.

Atenção: os tempos podem variar de acordo com o modelo e a potência da sua air fryer. Ajuste se necessário.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.