Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

A possibilidade de reunir pessoas em torno da mesa sem a formalidade de um almoço ou jantar tradicional abriu novas oportunidades para o brunch. Em vez de uma refeição com começo, meio e fim rigidamente definidos, o formato permite circular, experimentar diferentes preparações, conversar e permanecer por mais tempo. Essa liberdade também chegou ao mercado de eventos, em que o cardápio pode acompanhar a identidade de uma marca, o tema de uma festa ou as preferências de quem recebe.

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No Buffet Gilka, a história com o brunch começou antes mesmo de a empresa atuar diretamente nesse segmento. A proprietária e cozinheira Gilka Valadares Bernardino já trabalhava com cestas de café da manhã e recebia encomendas de tortas, bolos e doces. Quando as comemorações voltaram a acontecer, no período pós-pandemia, clientes que já conheciam seu trabalho passaram a procurar o bufê para organizar recepções nesse modelo.



“Boa parte do que produzíamos já fazia parte desse universo. A partir dessas primeiras experiências, fomos ampliando o trabalho e desenvolvendo nossas próprias propostas. Percebemos que havia muito mais possibilidades do que simplesmente reunir produtos tradicionalmente associados ao café da manhã”, conta.



Hoje, o bufê atende tanto eventos particulares quanto corporativos, em ocasiões que vão de aniversários, batizados, casamentos diurnos e encontros familiares a talks, lançamentos de coleções e reuniões de relacionamento empresarial.



A flexibilidade de horários é um dos atrativos. O brunch pode ser servido pela manhã, de tarde, ocupar o lugar de uma refeição principal ou até de um coquetel. A escolha, entretanto, não está necessariamente associada à economia. Embora, em algumas situações, o investimento possa ser menor do que o de um almoço ou jantar, muitos clientes procuram justamente a possibilidade de oferecer uma recepção mais descontraída, com variedade de preparações e uma dinâmica diferente.



No bufê, não existe uma composição fixa. O cardápio é elaborado de acordo com o horário, o local, o número de convidados e a proposta de cada evento. Alguns produtos aparecem com frequência. O pão de queijo é praticamente uma unanimidade e presença quase obrigatória. Mini sanduíches, quiches, queijos, frios e frutas também estão entre os mais procurados.

'Procuramos trabalhar com comida de verdade, bons ingredientes e preparações bem executadas', diz a cozinheira e dona do Buffet Gilka, Gilka Valadares Bernardino Arquivo Pessoal



A cozinheira gosta de incluir um prato único, servido em pequenas porções no formato petit gourmet, como escondidinho de carne de panela e fricassê de frango. A preparação dá mais consistência à refeição e permite que o convidado encontre alternativas para além dos alimentos tradicionalmente associados ao café da manhã.



“Procuramos trabalhar com comida de verdade, bons ingredientes e preparações bem executadas. Também são frequentes as solicitações de opções sem glúten, sem lactose, vegetarianas e veganas. Procuramos considerar essas necessidades desde o planejamento para que as alternativas estejam integradas ao cardápio e não sejam apenas adaptações feitas separadamente”, afirma.



Os produtos artesanais e as referências regionais também têm espaço. A culinária mineira oferece inúmeras possibilidades, e Gilka procura explorar ingredientes e sabores da cultura local, seja em preparações tradicionais, seja em releituras com apresentações contemporâneas. A “falsa” galinhada, montada com arroz feito com açafrão, peito de frango e quiabo, é uma das sugestões.



Como referência, um brunch com duração média de quatro horas custa em torno de R$ 160 por pessoa. O investimento varia conforme o número de convidados, a complexidade do cardápio e os serviços contratados.

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Serviço

Buffet Gilka