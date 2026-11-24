Foi divulgada nesta segunda-feira (23/11) a lista amplificada (da 50ª à 100ª posição) do ranking do The 50 Best Restaurants da América Latina. O resultado dos 50 primeiros colocados só será divulgado no dia 1º de dezembro, em evento realizado em Guadalajara, no México.

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Na lista já divulgada, seis brasileiros se destacaram. Em 59º lugar, está o Origem, em Salvador, comandado pelos chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca.

A 75ª posição foi ocupada pelo carioca Oteque, do chef Alberto Landgraf. De São Paulo, o restaurante D.O.M, fundado por Alex Atala, ficou em 76º.

Também da capital paulista, A Casa do Porco, do chef Jefferson Rueda, ocupa o 86º lugar do ranking. Ainda em São Paulo, o Mocotó, de Rodrigo Oliveira, foi considerado o 93º melhor do continente.

A unidade do Leblon do Ocyá, no Rio de Janeiro, ficou na 95ª posição.

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O Brasil está em terceiro lugar em representatividade na lista, com quatro casas a menos do que em 2025. O México é o grande destaque até o momento da relação de 2026, com nove restaurantes em destaque; a Argentina aparece com sete.

