Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

A palavra brunch nasceu da combinação dos termos ingleses breakfast (café da manhã) e lunch (almoço), e a origem remonta à Inglaterra do século 19. Ao contrário do que muitos imaginam, foi do outro lado do Atlântico que surgiu a proposta de reunir as duas refeições em uma só.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Professor do curso de Gastronomia do UniBH com Le Cordon Bleu, Renato Lins Pires explica que o nome foi cunhado pelo escritor britânico Guy Beringer, em um ensaio intitulado "Brunch: A Plea" (em português, "Brunch: Um Apelo"), publicado na revista Hunter's Weekly, em 1895.

A ideia era oferecer uma alternativa mais tardia e leve aos tradicionais banquetes dominicais realizados depois das celebrações religiosas. O público pensado inicialmente era formado por boêmios e frequentadores da noite de sábado, que não tinham disposição para acordar cedo no domingo. Beringer defendia que a nova refeição seria capaz de tornar a vida mais agradável para aqueles que gostavam de aproveitar a noite anterior.

Ao chegar aos Estados Unidos, o brunch ganhou outros contornos. Entre as décadas de 1920 e 1930, passou a integrar a programação de grandes hotéis de Nova York e Chicago, onde adquiriu uma imagem de glamour e sofisticação, impulsionada também pelas estrelas de Hollywood.

Professor do curso de Gastronomia do UniBH com Le Cordon Bleu, Renato Lins Pires explica que o nome foi cunhado pelo escritor britânico Guy Beringer Arquivo Pessoal

Depois da Segunda Guerra Mundial, mudanças sociais e econômicas contribuíram para sua popularização. Com o aumento da participação feminina no mercado de trabalho e a redução do serviço doméstico, preparar grandes refeições aos domingos se tornou uma tarefa menos frequente. Os restaurantes encontraram, então, no brunch uma oportunidade de oferecer uma alternativa de lazer às famílias.

Entre as décadas de 1970 e 1990, a refeição incorporou bebidas alcoólicas leves e refrescantes, como Mimosa, Bellini e Bloody Mary, reforçando seu caráter descontraído e social.

A partir dos anos 2000, acompanhou a expansão dos cafés especiais e da panificação artesanal, com pães de fermentação natural, brioches, folhados e viennoiseries (categoria da panificação francesa que fica no meio do caminho entre o pão tradicional e a confeitaria).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No Brasil, durante os anos 1990 e o início dos anos 2000, o brunch estava concentrado principalmente nos hotéis cinco estrelas de capitais como São Paulo e Rio de Janeiro, seguindo modelos de bufês internacionais e atendendo sobretudo hóspedes estrangeiros e ocasiões formais. A partir de 2010, a ascensão das padarias artesanais e das torrefações de cafés especiais ajudou a levar o formato para estabelecimentos independentes, com menus à la carte servidos aos fins de semana.