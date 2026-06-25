Juiz de Fora: estudantes criam queijo nas cores do Brasil para a Copa

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Tem coisa mais mineira do que um bom queijo? Combinando essa paixão e a torcida pelo Brasil na Copa do Mundo, alunos do curso de Tecnologia em Laticínios do Instituto de Laticínios Cândido Tostes (ILCT), da Epamig, em Juiz de Fora, na Zona da Mata, desenvolveram um queijo com camadas verde, amarela, azul e branca.

Além do visual chamativo, a proposta dos estudantes foi criar um produto que também surpreendesse pelo sabor. “A ideia de fazer um queijo foi para homenagear a seleção brasileira, que está disputando mais uma Copa do Mundo. A gente não queria um queijo só com cores. Queria um queijo também com sabores", explicou o estudante Marcos Roberto Barbosa.

"O amarelo veio do agridoce do maracujá; o verde do molho pesto, que é um sabor mais acentuado. O azul da planta clitória é um sabor neutro, que é o mesmo sabor da parte branca, que é o sabor tradicional do queijo”, acrescentou.

O desenvolvimento da receita exigiu uma série de testes até que os estudantes chegassem ao resultado desejado. Segundo a professora e pesquisadora Denise Sobral, as primeiras tentativas não apresentaram o aspecto visual esperado.

“A gente fez testes e descobriu que essa combinação de cores e sabores dava um queijo muito bom. Então, construímos nossa proposta. No primeiro dia, as camadas não ficaram muito bonitas e fizemos vários testes para chegar nesse queijo bonito. As pessoas que tiveram a oportunidade de prová-lo se surpreenderam, porque a combinação de sabores ficou muito boa”, contou em entrevista ao G1.

Para chegar ao produto final, os alunos escolheram uma massa semelhante à do queijo morbier, conhecida pela maturação e pelo sabor mais intenso. Depois, foram definidos os ingredientes responsáveis pelas cores e pela condimentação.

Além da preocupação com a aparência e o sabor, o grupo também precisou garantir a segurança alimentar do produto. Os ingredientes passaram por tratamentos específicos antes de serem incorporados à receita.

“Teve que ter toda uma preparação para dar tratamento térmico nesses produtos, para que não houvesse contaminação do queijo e para que o queijo ficasse bonito, saudável e seguro”, explicou a especialista.

Agora, o queijo passa pelo processo de maturação, etapa responsável pelo desenvolvimento do sabor, da textura e da casca. A expectativa é que o produto esteja pronto justamente na semana da final da Copa do Mundo: ele será disponibilizado para degustação durante o Minas Láctea, feira que será realizada entre 14 e 16 de julho, período que coincide com a reta decisiva do Mundial.

“A gente está torcendo para o Brasil ganhar. Se ganhar, vamos comemorar como os mineiros gostam, que é com muito queijo. Então, vai ser uma comemoração com a cara do nosso estado”, planejou a professora.

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O queijo não será comercializado. A criação foi desenvolvida como atividade acadêmica e ficará disponível apenas para degustação durante os eventos realizados pela instituição. “Para comercializar, a gente precisa ter rótulo e uma série de exigências legais. Foi só uma brincadeira que a gente fez na aula que vai ficar disponível para degustação”, explicou a docente.