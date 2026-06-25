Brasil ou EUA? Para quem o Papa está torcendo na Copa

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Em clima de Copa do Mundo e horas antes de o Brasil vencer a Escócia, nessa quarta-feira (24/6), um grupo de brasileiros aproveitou o encontro semanal de recém-casados com o papa Leão XIV no Vaticano para tentar descobrir por qual país o pontífice está torcendo. Os fiéis entregaram uma camisa da Seleção pentacampeã e pediram uma bênção ao líder da Igreja Católica antes de perguntarem qual a equipe favorita do religioso.

"Quem vai ganhar a Copa? Brasil ou Estados Unidos?", questionaram os fiéis. Leão XIV sorriu, recebeu o presente e evitou apontar um favorito, deixando a pergunta sem resposta. Recentemente, o papa afirmou que torce por todas as equipes e vê o esporte como um instrumento de união.

Durante viagem à Espanha, o religioso afirmou que pretendia acompanhar a Copa do Mundo, embora admita que a agenda à frente da Igreja Católica possa limitar o número de partidas que conseguirá assistir. Nascido nos Estados Unidos, Leão XIV já declarou ter simpatia pela seleção de seu país de origem, mas sem deixar de demonstrar carinho pelo futebol de maneira geral.

Com nacionalidade peruana, adquirida durante os anos em que atuou como missionário no Peru, o pontífice também recordou com frequência sua convivência com o esporte em Trujillo. Segundo ele, costumava jogar futebol com os seminaristas e atuava na defesa. "Eu não era um grande goleador", brincou.

Leão XIV ainda afirmou que o futebol ensina importantes lições para a vida. "O futebol também nos ajuda a recordar algo muito importante: que a vida não é uma corrida para se viver de forma solitária, é algo que se joga em equipe e é preciso aprender a correr juntos", disse.

O pontífice acrescentou que, mesmo quando um jogador se destaca individualmente, o espírito coletivo continua sendo fundamental. "Um jogador que pode ser uma estrela, mas que nunca passa a bola, não permite que os outros participem do jogo e provavelmente irá perder", afirmou.

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Apesar da relação próxima com o futebol, Leão XIV já declarou em diversas ocasiões que o esporte favorito é o tênis.