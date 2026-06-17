Papa Leão XIV celebra acordo EUA-Irã e pede diálogo na Ucrânia
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O papa Leão XIV elogiou nesta quarta-feira (17) o acordo para a paz anunciado por Estados Unidos e Irã como o resultado de um "encorajador trabalho de diálogo e negociação".
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O pontífice mencionou também a "dolorosa" guerra na Ucrânia e pediu a abertura de "caminhos de diálogo que propiciem uma paz justa e duradoura".
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