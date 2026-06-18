Papa visitará o Peru em novembro, diz presidente após audiência no Vaticano

O presidente interino do Peru, José María Balcázar, anunciou nesta quinta-feira (18) que o papa Leão XIV, que tem nacionalidade americana e peruana, chegará ao país na primeira quinzena de novembro, em uma visita que durará pelo menos oito dias.

Balcázar fez o anúncio de Roma para uma rádio peruana, após ser recebido em audiência no Vaticano pelo chefe da Igreja Católica.

"Na primeira quinzena de novembro estará no Peru, chega a Lima" e depois irá a outras cidades, entre as quais estão Chiclayo, onde o papa atuou como bispo, declarou o presidente peruano à rádio RPP.

O papa Leão XIV é natural de Chicago, Estados Unidos, mas se nacionalizou peruano em 2015.

A visita do sumo pontífice está em preparação "e fala-se em oito a dez dias de duração", acrescentou o presidente.

A audiência se estendeu por 90 minutos, relatou Balcázar, cujo mandato termina em 28 de julho.

O Vaticano emitiu um comunicado onde não menciona a viagem ao país sul-americano e destaca que o líder religioso e Balcázar expressaram sua "satisfação pelas boas relações entre a Santa Sé e o Peru".

Ambos também "abordaram questões em comum, entre as quais estão a evolução socioeconômica, a atividade mineradora ilegal, a promoção do bem comum e do diálogo, assim como o compromisso a favor da coesão social", assinalou o escritório de imprensa do Vaticano.

A estadia no Peru, onde Robert Francis Prevost trabalhou por mais de 20 anos como missionário e bispo de Chiclayo, fará parte de uma viagem pela América do Sul.

Argentina e Uruguai seriam os outros países desta viagem, segundo autoridades políticas e religiosas.

Peru, com 34 milhões de habitantes, é um dos países mais católicos da região. Mais de 80% da população pratica essa religião.

Foi visitado pelos papas João Paulo II (1985 e 1988) e Francisco (2018).

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