A briga acirrada pela Chuteira de Ouro da Copa do Mundo 2026

Comumente uma disputa secundária, a briga pela Chuteira de Ouro da Copa do Mundo se tornou um dos principais assuntos da edição de 2026, com os artilheiros imprimindo um ritmo de gols atípico na história do torneio.

O recorde absoluto já foi superado pelo astro argentino Lionel Messi, que soma 18 gols em seis Copas do Mundo após marcar cinco gols em duas partidas disputadas nos Estados Unidos.

No entanto, Kylian Mbappé e Erling Haaland estão em sua cola, ambos com quatro gols, enquanto Cristiano Ronaldo e Harry Kane também seguem na briga pelo prêmio.

O histórico registro de gols em um único torneio, os 13 de Just Fontaine em 1958 pela França, parece agora seriamente ameaçado.

O alemão Gerd Müller foi o último a alcançar números de dois dígitos, com 10 gols na Copa do México em 1970. Desde então, em todas as edições do torneio, exceto três, o maior artilheiro marcou seis gols ou menos.

- O melhor em 20 anos -

Messi, que completa 39 anos nesta quarta-feira (24), tem sido o grande protagonista da competição que está sendo disputada em Canadá, México e Estados Unidos.

O argentino marcou um hat-trick contra a Argélia antes de assinar dois na vitória por 2 a 0 sobre a Áustria.

O técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, classificou como "difícil de explicar" o nível do atacante após a estreia em Kansas City.

"Continuamos surpresos com ele, embora o vejamos todos os dias e ele tenha sido o melhor durante 20 anos (....) Continua fazendo isso em cada partida", afirmou.

O principal perseguidor de Messi é Mbappé, que conquistou a Chuteira de Ouro no Catar 2022 com oito gols, e agora já soma quatro em dois jogos.

O atacante do Real Madrid, de 27 anos, está a apenas dois gols da marca total do argentino, embora tenha garantido que isso não é sua principal preocupação, após o 3 a 0 contra o Iraque.

"Leo sempre marca gols e sempre o fará. Então não estou olhando para o que ele faz, só me concentro em ajudar minha equipe", declarou.

- Haaland se aproxima, CR7 desperta -

Empatado com Mbappé com quatro gols está Erling Haaland, o centroavante do Manchester City, que marcou em suas últimas 12 partidas oficiais pela Noruega.

O atacante, de 25 anos, minimizou sua eficácia após elevar seu retrospecto pela seleção a 59 gols em 52 jogos.

"É como muitas outras coisas, simplesmente sou muito bom em marcar gols e tenho bastante sorte", disse.

O alemão Deniz Undav e o canadense Jonathan David somam três gols cada um, enquanto Harry Kane e Cristiano Ronaldo aparecem no grupo de atletas com dois gols.

O português voltou a estampar as manchetes ao se tornar o primeiro jogador a marcar em seis edições diferentes da Copa do Mundo. Aos 41 anos, CR7 comemorou seus dois gols na goleada por 5 a 0 sobre o Uzbequistão, depois de uma estreia discreta contra a República Democrática do Congo (1 a 1), na qual quase não participou.

Maior artilheiro da história do futebol de seleções com 145 gols, Cristiano Ronaldo assegurou: "Eu chego sempre, mais cedo ou mais tarde, estou lá".

Harry Kane, autor de seis gols na Copa do Mundo de 2018 na Rússia, continua com dois gols depois de desperdiçar uma oportunidade no empate sem gols da Inglaterra contra Gana.

O atacante americano Folarin Balogun, também com dois gols, quer entrar na briga, embora reconheça o nível de exigência.

"Ver jogadores como Messi, Mbappé, Haaland... eles são tão inevitáveis. Acho que estão marcando um gol por partida, às vezes mais. Para mim, trata-se simplesmente de tentar chegar a esse nível, ser necessário também, ser constante", comentou.

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