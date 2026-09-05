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Patrícia Espírito Santo

Patrícia Espírito Santo

Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul - (crédito: prefeitura de Campo Grande/Divulgação)

Maior do mundo

"Por nada eu perderia a chance de me perder no "quintal maior do mundo", no fundo da casa do poeta Manoel de Barros"

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