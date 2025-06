Gente como a gente

Em minha última ida à Inglaterra conheci um padre católico, mineiro do interior, que imagino ter pouco mais de 30 anos de idade. Estava de férias passando uns dias com o irmão que mora em Londres há tempo suficiente para ter se tornado cidadão. Juntos, exploraram a Inglaterra e a Grécia, um desejo antigo de ambos. Era a primeira vez que o padre saía do país.



Observando as pessoas enquanto “turistava”, o jovem padre comentou que acha as mulheres brasileiras bem mais bonitas que as inglesas e as europeias de uma maneira geral. Como de se esperar, algum desconectado fez a seguinte observação:



-Mas você não é padre?

-Sei apreciar a criação de Deus!, respondeu com ironia e razão.



Desumanizamos aqueles que fazem opções nas quais não nos encaixamos; os tornamos seres extraordinários incapazes de responder a instintos biológicos e emocionais próprios a todos.

Outro desavisado, ao saber que o irmão do padre é homossexual assumido e casado de papel passado com um homem, ficou surpreso.



-Mas um padre com irmão gay? Não combina, comentou. Observação infelizmente ainda tão presente a nossa volta.



Fico imaginando o quão assustador esse padre pareceria para alguns ao escutarem as opiniões dele sobre aborto e suicídio. Não que se posicione a fazer de um e de outro, mas consegue entender o que leva alguém a praticar estes atos.



-Não estou na pele de pessoas que só veem estas saídas para suas vidas, por isso não me cabe julgar e muito menos condenar. O que posso fazer é ouvi-las, acolhê-las, orientá-las e me colocar à disposição delas nas horas difíceis, sem abandoná-las independentemente do rumo que elas escolherem tomar.

E pelo gosto dele pela cerveja inglesa, imagino que os faça com prazer também nas horas fáceis. Afinal sabemos que existem muitas criações dos homens dignas de serem apreciadas.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.