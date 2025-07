Entre culturas

Tenho tido a oportunidade de acompanhar, com certa proximidade, um casal inglês, que reside em um bairro afastado de Londres. De certa forma, se encaixam no perfil de nobres no que diz respeito ao seu comportamento social.



Sempre muito educados e polidos, exibem uma formalidade com a qual não estamos muito acostumados.



Falam baixo e pausadamente. Seus gestos parecem meticulosamente calculados. Jamais fazem uma piada nem mesmo inofensiva. Não dão palpite nos problemas alheios assim como não abrem brecha para que alguém entre em seu espaço privado. E não o fazem de maneira forçada.



Um comportamento deles que aprecio muito é a forma como passam seus recados e chamam atenção daqueles que fazem algo deselegante. “Você deve estar com muita fome”, dizem quando algum desavisado começa a comer antes que o prato de todos tenha sido servido ou antes que todos tenham tomado seus lugares à mesa. Ou ainda “o que aconteceu de tão urgente que o faz comer com tanta pressa? Talvez possamos te ajudar”.



Mas o melhor mesmo é a forma como dão opinião em circunstâncias que não lhes dizem respeito. São incapazes de entrar em um ambiente e expor suas impressões negativas sobre qualquer detalhe da decoração ou sobre as preferências dos anfitriões, até mesmo aqueles com os quais guardam muita intimidade.



Depois que os conheci, confesso que passei a observar com mais frequência como comportam as pessoas com quem convivo e a mim mesma. Entre nós brasileiros é difícil encontrar alguém dotado desta fleuma inglesa e também vejo muitas vantagens nisso. A energia que desprendemos em nossas relações é uma de nossas melhores características.



Tenho me aprofundado no estudo das culturas entre as quais tenho transitado com frequência. Cada uma com suas particularidades que, em um primeiro momento, nos arrancam críticas ou elogios excessivos como se umas fossem melhores ou piores que outras. Cada novo detalhe me convida a valorizar a riqueza de nossas particularidades, assim como de nossas diferenças. Quando aprendemos e aceitamos que somos dependentes uns dos outros, ao nos colocarmos no mesmo patamar, ganhamos todos. Simples assim.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.