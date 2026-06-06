Outras bandeiras

Os estadunidenses têm o hábito de colocar na fachada de suas casas bandeiras do país. São conhecidos por seu patriotismo, principalmente os que moram no interior, com jardins e varandas e espaço para mastros e seus estandartes além de adornos vermelhos, azuis e brancos.



A cada vez que retorno aos Estados Unidos, em especial ao estado da Carolina do Norte, localizado na região sul conhecida por ser conservadora, ainda com resquícios confederados, tenho observado que outra bandeira tem sido levantada conquistando cada vez mais espaços.

A Carolina do Norte tem uma característica que a difere de seus vizinhos. É conhecida como um estado “frio” em termos de posição política e ideológica. Governadores republicanos e democratas se revezam no poder, colocados por eleitores mais interessados nas propostas apresentadas que nos partidos que estão por trás. No momento, o governador é democrata, mas os deputados, assim como a suprema corte estadual, têm maioria republicana.

Passei uma temporada em Charlotte, sua capital financeira, e me chamou muito a atenção a quantidade de bandeiras do arco-íris, símbolo da comunidade LGBTQIA+, hasteadas em fachadas de residências, lojas e bares, o que não significa que sejam locais exclusivos ou de predominância de pessoas que não se identificam como heterossexuais. O recado a ser passado é que ali vivem e frequentam pessoas que acolhem e respeitam a todos, independente de sua forma de amar.

No mundo todo, temos presenciado campanhas publicitárias que buscam dar visibilidade à comunidade LGBTQIA+ e à valorização da diversidade, destacando a necessidade de oferecer a todos ambientes seguros e inclusivos.

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Da última vez que fui a um salão cortar os cabelos, lá também estava um casal de mulheres, uma brasileira e outra canadense, em férias. O profissional que foi atendê-las perguntou como elas tinham conhecido o salão. A resposta foi clara: vimos na internet que vocês são gay-friendly. Simples assim.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.