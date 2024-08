Eu não sei para você, mas para mim, um bom pão de queijo é sempre bem vindo!



Ele combina no café da manhã, para começar o dia…



No meio da tarde, para uma pausa em meio à correria…



No final de semana, para acompanhar um bom filme ou um encontro entre amigos…



E, dependendo do recheio e do contexto, ele também combina como uma entrada ou uma sobremesa.

Não é à toa que ele é um dos sabores que representam nosso Estado mundialmente e no ano de 2017 foi reconhecido como patrimônio cultural e imaterial de Minas Gerais.

E como dia 17/08 é o dia oficial de celebrar essa quitanda que é realmente a nossa cara, hoje quero te contar a história dessa receita, te indicar lugares para comer um bom pão de queijo em BH e te presentear com uma receita especial.



Que tal?



A história…



Sem uma data precisa, acredita-se que a descoberta do pão de queijo se deu no século XVIII, época em que os escravos eram alimentados com pão e café. Como naquele período as farinhas recebidas por eles não eram de boa qualidade, eles resolveram substituí-las por polvilho, o que originou os primeiros pães de queijo.



Naquela época, eles eram assados nos fogões à lenha e feitos com queijos caseiros, nas próprias fazendas (imaginem que delícia!).



Com o passar do tempo, e a popularidade do pão de queijo, o que aconteceu a partir de 1950, ele passou a ser produzido com vários tipos de queijo. Os mais utilizados são mussarela, parmesão, queijo minas curado e queijo minas padrão.



Atualmente, o produto é consumido não só em todo o país, como também em vários países do mundo.



Como e onde para celebrar a data



Reunir a família na cozinha para preparar uma receita é algo muito mineiro. E pensando nas nossas raízes e na importância da data, eu convidei a Ana Sandim, jornalista e gastrônoma, responsável pelo perfil Ingrediente da Vez, para compartilhar uma receita especial de pão de queijo com você.



Eu vou deixar a receita ao final, mas já adianto minha sugestão: uma boa música, um bom café, família reunida e o momento feliz estará garantido durante o preparo.



Porém, caso não queira ou não possa preparar o seu próprio pão de queijo para celebrar a data, separei uma lista de lugares que combinam muito com essa data.



No Mercado Central, você pode provar o tradicional pão de queijo do Comercial Sabiá, que é excelente na versão tradicional e na versão recheada com pernil, e pode experimentar um pão de queijo com queijo canastra no Roça Capital.



Na região central você encontra o clássico pão de queijo do Café Nice, um dos cafés mais antigos da cidade, que vai proporcionar uma experiência autêntica e repleta de história.



Com unidades espalhadas pela cidade (Mercado Novo, Savassi, Centro e Pampulha), a A Pão de Queijaria te leva a um universo de possibilidades envolvendo pães de queijo salgados e doces. Alguns são como sanduíches e você pode até acompanhar com uma salada.

Pão de queijo recheado da A Pão de Queijaria Divulgação



Para pedir, sempre recomendo a valorização de pequenos produtores e marcas locais. E nesse ponto, não existe pão de queijo melhor que o do Pão de Queijo Oh! Minas. Experimente todos, em especial o de alho poró.



Receita especial: por Ana Sandim/Ingrediente da vez



Ingredientes:



- 250g de polvilho doce

- 250g de polvilho azedo

- 400ml de leite

- 400g de queijo meia cura

- 120g de manteiga

- 4 ovos

- Sal a gosto

Preparo:

- Rale o queijo meia cura grosso na parte mais grossa do ralador, para ficarem pedaços aparentes na massa.

- Em uma tigela grande, misture o sal com os polvilhos doce e azedo.

- Derreta a manteiga e despeje sobre a mistura de polvilhos. Mexa bem até que a mistura tenha a textura de areia molhada.

- Em uma panela, aqueça o leite até ferver. Adicione o leite quente aos poucos sobre a mistura de polvilho, mexendo constantemente com uma colher.

- Não adicione todo o leite de uma vez; vá adicionando em etapas até que todo o polvilho esteja escaldado e a massa esteja no ponto de modelar.

- Deixe a massa amornar para poder ser trabalhada com as mãos.

- Adicione um ovo à massa e misture bem, trabalhando a massa por cerca de 5 a 10 minutos.

- Acrescente os ovos restantes e o queijo ralado.

- Trabalhe a massa como se fosse uma massa de pão, até que todos os ingredientes estejam bem incorporados.

- Preaqueça o forno a 180?°C e unte uma assadeira.

- Modele a massa em bolinhas pequenas (rende cerca de 35 a 40 unidades) ou grandes (cerca de 20 unidades).

- Asse por aproximadamente 20 minutos, ou até que as bolinhas estejam douradas.

- Caso prefira congelar, após modelar as bolinhas, coloque-as em uma travessa, mantendo distância entre elas, e leve ao congelador. Quando estiverem congeladas, transfira as bolinhas para um saquinho de porções menores.

- Para assar as bolinhas congeladas, coloque-as diretamente na assadeira e asse por cerca de 30 minutos.





Dica especial:



Tenho o costume de usar os dois polvilhos: o azedo dá uma casquinha crocante por fora e o doce deixa o interior do pão de queijo mais macio.

E com isso, FELIZ DIA DO PÃO DE QUEIJO.



Ou melhor: que sua vida seja feliz, sempre com muito pão de queijo.



