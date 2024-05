Quando o assunto é gastronomia, em regra, começamos a pensar em pratos, receitas, memórias afetivas e lugares. Muitos nomes de bares e restaurantes começam a passar pela nossa mente, mas não podemos esquecer de um fato: o mineiro adora receber!





Quando converso com amigos de outros estados eu sempre escuto isso: “o mineiro é muito hospitaleiro, aqui na minha cidade raramente convidamos uma pessoa que não é da família para visitar a nossa casa”.





Por aqui, no entanto, é comum aquela frase “vai tomar um café lá em casa”. E esse café, muitas vezes se torna um almoço ou um jantar.





Na minha casa, receber amigos é um hábito que cultivamos e que, sinceramente, está se tornando cada vez mais comum. É mais íntimo, mais aconchegante e bem mais propício para conversas longas.





E para isso, sempre compramos ou pedimos em alguns lugares, que hoje decidi partilhar.





Para o café da tarde, receber é simples: uma passadinha na tradicional Casa Bonomi garante a felicidade das visitas e a praticidade da recepção, sempre com muito sabor.





Mas se o encontro for no happy hour ou no jantar, nossas opções costumam variar entre a cozinha árabe do Ricardo Hamdan, que trabalha com pastas, quibes, sanduíches e salgados, sempre respeitando a autenticidade da cozinha libanesa.

Prato libanês de Ricardo Hamdan Divulgação





O Ricardo iniciou seu trabalho exclusivamente no delivery, mas hoje tem um espaço no Belvedere Square. Entre todos os sabores do cardápio, você não pode deixar de pedir (em dose dupla) o Babaganush.





Quando a visita aprecia a culinária japonesa, realizamos nossos pedidos no Yukai. O restaurante tem 25 anos de tradição e o delivery realmente impressiona pelo cuidado na montagem, no envio e claro: pelo sabor.





Em noites de jantar, contamos o apoio do Restaurante Nonna Carmela, que aceita encomendas exclusivas e monta o cardápio conforme nossa demanda. A cozinha é ítalo-brasileira e muito afetiva, o que agrada a todos.





Mas aqui em casa, também adoramos receber no almoço.





Nessa ocasião, algumas vezes repetimos os pedidos do jantar, em outras realizamos o pedido daquele almoço típico do domingo: carne, arroz, farofa de ovos, vinagrete e tudo mais. O lugar ideal para isso é o Restaurante República da Esbórnia, no Buritis. O delivery é excelente e a carne chega sempre, sempre no ponto.





E talvez você esteja se perguntando se eu não cozinho. E a resposta é não! A minha especialidade é descobrir lugares que fazem isso por mim, e fazem bem.





Por isso, na medida em que eu atualizar a minha lista de opções eu venho te atualizar por aqui!





Ah, não deixe de caprichar na mesa posta, além de ser uma delícia montar, suas visitas se sentirão abraçadas.





Até a próxima!





Para saber mais sobre gastronomia, cultura, turismo e serviços em Minas Gerais, me acompanhe no @coisasdemineiro. Também estou diariamente no @isabelalapa.