Supremo de pistache, do Gusto Mio

Se você é um consumidor atento, certamente já observou que um ingrediente que está em destaque nos restaurantes, confeitarias e gelaterias é o pistache.

Com sua cor vibrante, textura crocante e sabor inconfundível, a oleaginosa, que tem baixo teor calórico, conquista diversos paladares e atrai públicos de todas as idades.

Em Belo Horizonte está cada vez mais comum encontrar esse produto nos cardápios, nas formas mais variadas.

Na Gusto Mio, uma gelateria localizada no Bairro Cidade Nova, o Pistache é preparado na casa, de forma 100% artesanal, sem nenhuma adição de corante ou conservante.

Além do gelato, o sabor mais pedido da casa, eles também trabalham com um Supremo de Pistache e a Torta de Gelato, no sabor pistache.

No O Granulado, a torta Felitache é um sucesso no cardápio. Preparada com chocolate intenso e pistache, é comum ouvir dos clientes que ela é a melhor opção do local. Por lá também é servido um Mikshake de Pistache extremamente cremoso.

Já na tradicional confeitaria Mole Antonelliana, que tem 47 anos de tradição e trabalha com receitas e sabores tradicionais na Itália, o item que se destaca é a Bomba de Pistache, que tem uma massa leve e um recheio bem saboroso e equilibrado.

O cardápio também contempla uma Torta de Pistache, que segue uma receita das épocas de realeza no Oriente Médio e se diferencia das tortas que encontramos em outros locais da cidade.

E não acaba por aqui.

As cafeterias e padarias também apostam no sabor. Na Fofo de Belas, o Croissant e o Mil Folhas de Pistache são um destaque no cardápio.

Mil Folhas de Pistache, do Fofo Belas Divulgação

Na tradicional Casa Bonomi, o café pode ser acompanhado de um Financier de Pistache ou de um Folhado de Pistache.

Quando chegamos nos restaurantes, a lista segue com ótimas opções!

Apesar de ter iniciado essa conversa com doces, fato é que esse ingrediente já ocupa espaço em cardápios de restaurantes, em receitas diversas.

No restaurante O Italiano, no Olhos d’Água, é servido um Panzotti: massa recheada de ricota de mortadela italiana, finalizada com crispy de mortadela e molho de pistache.

A massa é leve, saborosa e o molho é a finalização que dá o toque especial ao prato.

Já na La Vera Pizza, em Nova Lima, a pizza Bologna leva pistache e surpreende os clientes pela harmonização precisa entre mortadela, pistache e limão.

E então, vamos começar o passeio gastronômico?

Para saber mais sobre gastronomia, cultura, turismo e serviços em Minas Gerais, me acompanhe no @coisasdemineiro. Também estou diariamente no @isabelalapa.