O bairro Santa Tereza, localizado na Zona Leste de Belo Horizonte, é um bairro tradicional, famoso por conservar o estilo interiorano, por ter diversos casarões tombados e claro: por ter sido o berço do Clube da Esquina, revelando nomes como Milton Nascimento, Lô Borges e Flávio Venturini.



Mas a fama que é amplamente conhecida por todos os moradores da cidade, e até pelos turistas, é a de ser um dos bairros mais boêmios de BH. E isso é um fato!



O interessante da região é que por lá você encontra cultura, diversidade, e opções para todos os gostos, momentos e bolsos. Na minha opinião, não tem nada melhor!

Existem lugares tradicionais, como o Bolão, que inaugurou no 1961 e até hoje está de portas abertas com o seu famoso Espaguete; o Bar do Orlando, que começou como uma casa de itens de pesca e hoje conta com porções diversas, cerveja gelada e mesas que preenchem toda a praça; o Mercadinho Bicalho, que mistura bar e mercearia, e é famoso pela estufa, sempre repleta de sabores clássicos como torresmo, bolinho de carne, queijo derretido e tantos outros.



É lá que nós temos a oportunidade de reviver a música e a energia do Clube da Esquina no Bar do Museu Clube da Esquina, que conta com programação musical diversa e recebe artistas diversos, mantendo a veia cultural da região.



Todos esses locais, repletos de fãs e clientes fiéis, convivem com as novas propostas gastronômicas que foram chegando com o passar dos anos e trazendo modernidade, criatividade e ainda mais jovialidade para a região.



É no Santa Tereza que está o Birosca S2, um restaurante intimista, com cozinha autoral da Chef Bruna Martins, que hoje ocupa rankings importantes e foi listada entre os 50 Best Discovery, plataforma que faz parte do The World’s 50 Best Restaurants e indica lugares que merecem ser visitados ao redor do mundo.



Os apreciadores de cervejas artesanais e bons drinks também encontram refúgio para o happy hour no sempre agradável Protótipo, um ambiente descolado, com atendimento super simpático e um cardápio com petiscos e hambúrgueres artesanais que harmonizam muito bem com as bebidas.



Para o brunch, o famosos café da manhã reforçado, existe o Mama Café, que está localizado dentro da Galeria de Arte Mama Cadela e serve pães de queijos, bolos, capuccinos, ovos, e vários outros itens que aguçam nosso apetite. Lá os ingrediente ssão de produtores locais e também de agricultura familiar do MST.



Em meio a tudo isso, também existe o Maturi, com sua cozinha que celebra o Brasil, em especial o Maranhão. O cardápio, desenvolvido pela Chef Regilene Coelho, apresenta o Arroz Maria Isabel, a Costela de Tambaqui, o Arroz com Cuxá, o Cuscuz com Guisado de Frango e muito mais!



E claro, é impossível falar da região sem citar a Parada do Cardoso, pizzaria familiar, com um cardápio extenso, que mescla sabores tradicionais e sabores inusitados. Um ambiente que está sempre cheio e é muito recomendado para grupos de amigos e encontros de família.



Fato é que não tem nada melhor que celebrar os estabelecimentos de porta para rua, que valorizam bairros importantes para a cidade e mostram o real poder da gastronomia: integrar pessoas!



