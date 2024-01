Distrito de Camanducaia, Monte Verde está a aproximadamente 1600 metros de altura, e é considerado um destino romântico e intimista, em razão da paisagem natural e das araucárias, que são típicas na região da Mantiqueira.



Contudo, seja a dois, em família ou em um grupo de amigas, atrações não faltam por lá. E eu discordo de quem diz que “só vale a pena ir no inverno.” Eu já estive na região 4 vezes, sempre em períodos diferentes do ano, e todas foram igualmente agradáveis e belas.



Pela proximidade com o estado de São Paulo, grande parte dos turistas da região são paulistas, mas eu te falo: vale o trajeto.

Além da qualidade da estrada, a região tem um aconchego ímpar, várias atividades turísticas como trilhas, passeios de 4x4, quadriciclo, galerias de arte, pistas de gelo, falcoaria, e claro, as ruas repletas de charmes e aconchego, que escondem excelentes opções para quem ama gastronomia.



E esse é o meu convite para a nossa conversa de hoje... Vou te levar a um roteiro gastronômico pela região!



Em Monte Verde não faltam opções para almoçar e jantar, mas o Villa Donna Bistrô está entre uma das paradas obrigatórias, pelo conceito ímpar da casa. Além do ambiente lindo e intimista, o cardápio é riquíssimo e os pratos contam com ingredientes sazonais, de produtores locais.



Não é um lugar para ir com pressa, afinal, tudo é feito na hora, do jeito que tem que ser. Mas quando a comida chega à sua mesa, ela surpreende pela apresentação, pelo sabor e pela harmonia entre os ingredientes.



Agora, se você é do tipo que acredita que as melhores histórias começam quando as taças ficam vazias, eu recomendo muito que tire uma noite para visitar o agradável Wine Not Bar. Em um ambiente charmoso, discreto e com um deck super romântico, a casa oferece vinhos em taça com valores diversos, mas muito atrativos.

A proposta é que você deguste várias opções enquanto experimenta os pratos e petiscos do cardápio, que são deliciosos e que também são elaborados com ingredientes de pequenos produtores.



Para os cervejeiros de plantão a sugestão é um passeio na Fritz Bier, uma cervejaria local que conta com um cardápio repleto de petiscos especiais e também faz uma interessante visita guiada à fábrica, mostrando o processo de produção e de conservação da cerveja.



No bar da cervejaria eu recomendo que você experimente o Pastel de barriga de porco com catupiry. É um clássico da casa, muito crocante e com um recheio bem marcante.

Se quiser adoçar seu passeio com chocolates e sobremesas especiais, visite a loja do Chocolate Montanhês. As tortas são leves e extremamente saborosas e o atendimento é muito gentil. Lá também tem ótimas opções de presentes para você comprar para amigos e pessoas especiais.



Agora, vou te dar uma dica extra, que quero muito que você anote: pegue seu carro e vá almoçar no restaurante alemão Rasselbock . Ele não fica no centrinho de Monte Verde, mas é espetacular tanto pela comida, quanto pelo ambiente e pela vista linda das árvores e da natureza.



Tire parte do dia para conhecer o lugar, tomar boas cervejas e relaxar. Lá cada prato tem uma história e o chef Christian Batui tem o objetivo de preparar os pratos do jeito que aprendeu em casa, sem nenhuma adaptação.



Antes de ir embora, passe na Casa da Tia Nata para comprar geleias, ver o espaço charmoso onde elas são produzidas e dar comida para os esquilos. No jardim da casa tem vários e é muito divertido.



Por fim, não deixe de provar as Prímulas, da Fábrica de Chocolate Gressoney. O doce é típico de lá e tem um sabor particular: lembra um pão de mel, mas não é. Ele é uma combinação de 2 biscoitinhos, com uma camada de doce de leite, cobertos por chocolate. Seja com chocolate amargo ou chocolate branco, posso te afirmar que o sabor é realmente único.



Com essa seleção de lugares, a viagem está pronta! É só escolher uma companhia, arrumar a mala e pegar a estrada. De preferência, com uma boa trilha sonora.

Para saber mais sobre gastronomia, cultura, turismo e serviços em Minas Gerais, me acompanhe no @coisasdemineiro. Também estou diariamente no @isabelalapa.