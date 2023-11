Eu lembro que o segundo texto que escrevi aqui neste espaço foi sobre um tour gastronômico pelo Centro de Belo Horizonte. “Caminhe e coma (é claro)!” foi o título da coluna que encerrou com a seguinte conclusão: “Coma. Nas pausas, caminhe.”

Eu realmente aprecio esse tipo de passeio! Ainda que não seja possível fazer um verdadeiro banquete em cada lugar, a possibilidade de conhecer várias casas com propostas diferentes e me conectar a novos chefs e receitas me agrada muito.

No último mês chegou até mim a informação de que Betim tinha uma rua gastronômica: a Rua do Rosário. Por lá, vários estabelecimentos com propostas diferentes movimentam o local que pretende se transformar em um ponto oficial na cidade e criar um Circuito Gastronômico.

Com diversos estabelecimentos espalhados por uma longa e plana avenida, caminhar por lá possibilita grandes surpresas. O mais interessante: lugares com propostas completamente diferentes, tanto no que se refere à gastronomia como em relação a preço e público alvo.

Caminhando pela rua você se depara com a Nobre Pasteleiro, uma pastelaria com um cardápio completo e diversos sabores de pastéis, todos preparados com massa caseira, algumas coloridas e bem inusitadas, mas extremamente crocantes e saborosas.

Mas ao mesmo tempo, bem em frente, existe uma cafeteria. Com foco em cafés especiais, salgados e tortas doces, a Jefi’s Cafeteria surpreende pela leveza dos produtos e pelo aconchego do local, que se propõe a ser um espaço para encontros e novas ideias. Propício para as pausas durante as tardes, concorda?

Porém, em meio a esses ambientes mais informais e com foco em rápidas paradas, existem locais como o Duarte Comedoria, um bar restaurante, com um cardápio extremamente criativo e bem elaborado, que conta com opções como Croquete de costelinha, ketchup de jabuticaba levemente picante e vinagrete de milho tostado, Massa de pastel em forma de canudinho com requeijão de raspa, mel de figo e gel de pimentas fermentadas levemente picantes e Stinco de porco assado por 6 horas, servido com seu próprio molho, nhoque de mandioca selado na manteiga e parmesão.

Com um ambiente intimista, uma iluminação baixa e plantas que trazem aconchego, é um lugar para curtir uma noite única com um grupo de amigos ou quem sabe, a dois.

E falando em casais, a Casa Ybirá já é o restaurante mais propício. Com um charme particular, uma varanda bem agradável e um cardápio com uma identidade forte, que valoriza a nossa cultura gastronômica e a produção local, o espaço é realmente ideal para jantares calmos e regados a bons vinhos.

Os pratos variam muito, seguindo a sazonalidade dos ingredientes, mas entre as opções você tem a Cestinha Capela nova, uma cestinha feita com angu e queijo canastra, recheada com picadinho de moela, quiabo selado e pra finalizar o caviar de pimenta dedo de moça, e a Bochecha de porco cozida ao molho do chef, acompanhada de um delicioso angu de moinho d’água com queijo canastra e crispy de couve bem crocante.

Pensando em identidade forte, enquanto a Casa Ybirá valoriza Minas Gerais, na rua você também encontra um restaurante que valoriza a cozinha nordestina em todos os detalhes: decoração, uniforme da equipe, cardápio de pratos e bebidas: o Dona Fulô. O local, que tem no cardápio opções como Cuscuz à Moda, Croquete de Jerimum e Baião de Dois, é um ponto muito procurado por lá, e atende bem grupos de amigos, famílias e casais, sempre com o objetivo de oferecer comida que abraça e conta histórias.

E acredite: citei alguns entre os mais de 15 locais que existem por lá. Os estabelecimentos que abraçaram essa iniciativa local e passaram por capacitações do Prepara Gastronomia, uma estratégia do Sebrae Minas com foco em potencializar negócios de alimentação por meio de soluções customizadas, estão em constante ascensão e para visitá-los você pode procurar pela placa “RUA DO ROSÁRIO - EU FAÇO PARTE”, posicionada na frente de cada um.

Eu confesso: assim como naquele roteiro pelo Centro de BH, por lá você vai comer, mais que andar. Mas vai voltar feliz!

É bom demais ver o quanto a gastronomia está forte, criativa e diversa em todos os lugares do nosso Estado. Basta saber (ou querer) olhar!

Nos vemos em 15 dias…

Para saber mais sobre gastronomia, cultura, turismo e serviços em Minas Gerais, me acompanhe no @coisasdemineiro. Também estou diariamente no@isabelalapa.