As viagens mudaram! Agora o foco é a comida...

1577

Foto do café da manhã da pousada Chão de Minas, em Cachoeira do Campo (foto: Kellen Pavão/Divulgação)

Por muitos anos, associamos viagens à oportunidade de conhecer pontos turísticos importantes, culturas diferentes e paisagens marcantes. Os hotéis e pousadas sempre foram complementos dessas viagens, e, em regra, buscávamos conforto, piscina e um bom quarto, de preferência com toalhas macias e cheirosas.

No entanto, com o passar do tempo e a mudança em nosso comportamento, diretamente relacionada com a velocidade do mundo e com a pressão da rotina, estamos buscando cada vez mais experiências, tranquilidade e vivências intimistas, personalizadas, que possibilitam conexões entre as pessoas.

Isso é facilmente encontrado em Minas Gerais, e o que está no centro das experiências que buscamos e o que atrai turistas de diversos locais do país e do mundo é a gastronomia.



Já passou pela decepção de chegar a um hotel fora de Minas, se preparar para o café da manhã e ficar desapontado com as opções? Eu já vivenciei isso em outros estados e também fora do país, mas por aqui, nossos hotéis e pousadas não costumam decepcionar.

Na Chão de Minas, por exemplo, pousada localizada em Cachoeira do Campo, um distrito de Ouro Preto, um grande ponto de destaque é o café da manhã. Tudo é preparado na cozinha da pousada, e um dos proprietários faz os pães artesanais diariamente. Quando o hóspede entra no salão de café, o aroma permeia todo o ambiente.

Por lá, as histórias das receitas também chamam a atenção do público. Um dos quitutes servidos tem o nome de Biscoito Feio e é uma receita tradicional da mãe da atual proprietária. Isso envolve os hóspedes e conecta as pessoas em torno de memórias afetivas.

Já na Pousada Rávis, em Ravena, a intenção dos proprietários é outra: a hospedagem tem pensão completa, mas todas as refeições são surpresa. O casal responsável pela pousada prepara tudo na hora, no fogão à lenha, e os hóspedes são convidados a sentar ao redor da mesa para conversar, compartilhar momentos e claro: apreciar o processo. Experiência singular, de uma hospedagem que parece casa, com pratos que remetem à casa de vó, mas com muita técnica.

E o interessante é notar que essas experiências também já são o foco até em locais destinados a famílias, não apenas a casais. Em Juatuba, a Vila Campaña desenvolveu uma estratégia interessante: o menu é servido completo, em um buffet self-service, mas para proporcionar interação e elemento surpresa, em cada horário um prato é feito ao vivo. No jantar, pizza, no almoço, churrasco, e por aí vai.

Experiência na Provence Cottage & Bistrô, em Monte Verde (foto: Acervo pessoal)

Leia também: Monte Verde integra lista de destinos mais buscados no inverno em 2022

Talvez você esteja pensando que esses locais são próximos a BH, e que essa procura gastronômica só existe por serem locais com foco em passeios de final de semana. Mas não!

Por lá, além do café da manhã e do chá da tarde, servidos de forma individualizada em mesas exclusivas, existe um bistrô intimista, com cardápio sazonal, que fica aos cuidados do Ari Kespers, Chef de Cozinha e sócio do local, que se inspira na culinária francesa e prepara jantares com os ingredientes mais frescos da estação, muitos do próprio jardim, outros de pequenos produtores.

A procura por essas experiências é tão alta que algumas pousadas já abrem seus bistrôs ou até mesmo seus salões de café da manhã para não hóspedes que fazem questão de ter acesso ao local. Isso acontece na Provence - Cottage & Bistrô, que faz reservas externas mediante disponibilidade.

Eu não sei você, mas eu, que costumo dizer que só viajo para comer, me tornei uma verdadeira interessada em passeios assim. Ultimamente tenho procurado por hotéis com essas vivências e te confesso que estou voltando para casa mais leve e relaxada. Sinto que nesses locais eu não preciso pensar em nada, ou escolher nada. E muitas vezes, ter a possibilidade de não pensar é o grande desejo da vida adulta!

Portanto, da próxima vez que planejar um passeio mais curto, considere essas pousadas diferentes como opção. A junção do aconchego das pousadas, com as receitas que abraçam torna tudo melhor!

Para saber mais sobre gastronomia, cultura, turismo e serviços em Minas Gerais, me acompanhe no @coisasdemineiro. Também estou diariamente no @isabelalapa.