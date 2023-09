Caminhe, e coma (é claro!)

1577

O roteiro ideal começa no coração da Avenida Afonso Pena, com café coado e pão de queijo no Café Nice (foto: Íris Zanetti/Acervo Belotur) Eu tenho um prazer enorme em caminhar pela cidade. Gosto de colocar uma roupa confortável e andar sem compromisso enquanto fotografo os meus prédios preferidos, encontro novos lugares por acaso, ou volto em lugares que aprecio, mas que no corre corre da rotina, fico tempos sem visitar.





No Centro esse passeio é um verdadeiro deleite, porque ele envolve várias pausas com comidas em lugares tradições.









Depois de um café tudo fica mais fácil e a ideia é seguir pela Avenida para apreciar a Igreja São José e visitar pontos importantes como Palácio das Artes, com sua galeria de arte e loja de artesanato mineiro.





De lá, meu roteiro preferido é retornar até a rua da Bahia para visitar o Museu Inimá de Paula e o Museu da Moda.





Três paradas depois, é fato que o passeio merece mais comida.





O lugar certo é o Edifício Maleta, que além de ser um edifício histórico, tem a Cantina do Lucas, um restaurante considerado Patrimônio Imaterial de BH e famoso pela Parmegiana. Mas lá você também conta com vários restaurantes na varanda do segundo andar, com uma vista bem legal da cidade.





Finalizado o almoço, a minha rota preferida é descer a Augusto de Lima e chegar ao Mercado Central. O passeio precisa começar com uma limonada, na Tradicional Limonada, afinal, é sempre bom refrescar o corpo.





Depois, vale o mergulho em descobertas de sabores, aromas, ingredientes e pessoas. A identidade gastronômica do nosso Estado está no Mercado Central e, ao caminhar com calma, visitar as lojas e conversar com as pessoas, você terá a oportunidade de descobrir tudo isso.





Claro que não vale sair do mercado sem um brinde em algum dos bares. Esse brinde pode ou não vir acompanhado de torresmo de barriga ou, quem sabe, fígado com jiló.





Nesse ponto, no auge da minha idade, certamente eu encerraria o dia feliz. Mas não posso deixar de confessar que voltaria para casa pensando nas experiências que existem atualmente ao redor da Praça Raul Soares: Bar Pirex, Bar Palito e vários outros points que estão trazendo uma nova cara para a nossa vida boêmia.





Olhando bem para esse roteiro, intitulado “Caminhe, e coma”, penso que o mais acertado seria inverter a ordem das ideias: “Coma. Nas pausas, caminhe.”





Viver em BH é isso: a cidade abraça a comida, a comida abraça a cidade.





Para saber mais sobre gastronomia, cultura, turismo e serviços em Minas Gerais, me acompanhe no instagram @coisasdemineiro. Também estou diariamente no @isabelalapa.