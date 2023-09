Um convite para viver a nossa gastronomia

1577

Mesa de café da manhã bem mineiro (foto: Arquivo pessoal)

Como mineiros, temos algumas máximas como verdades absolutas:





que Minas são muitas, como bem descreveu Guimarães Rosa;





que em todas as versões nós temos comidas e histórias envolvendo receitas e ingredientes;





que já que não temos mar, nós vamos para o bar;





que grande parte dos turistas visitam nosso Estado pela comida;





que Belo Horizonte é a Cidade Criativa da Gastronomia pela Unesco.









Assunto não falta, portanto!





Sendo assim, nessa coluna que acabo de iniciar, que será quinzenal e uma extensão do meu trabalho com o Coisas de Mineiro, o assunto será o universo da gastronomia e todas as suas peculiaridades: ingredientes, pratos, lugares, curiosidades, histórias, pessoas e até mesmo, empreendedorismo na cozinha - pauta essencial quando pensamos a gastronomia como negócio que sustenta muitas famílias por aqui.





Isabela Lapa (foto: Arquivo pessoal)

Eu te convido a vir comigo de braços abertos e com muita vontade de mergulhar em conversas saborosas, leves, criativas, por vezes reflexivas, e que vão dar um novo ar ao seu fim de semana. Eu te convido a vir comigo de braços abertos e com muita vontade de mergulhar em conversas saborosas, leves, criativas, por vezes reflexivas, e que vão dar um novo ar ao seu fim de semana.





Não tem jeito, falar sobre gastronomia em Minas Gerais é o mesmo que falar sobre o nosso povo, a nossa cultura e a nossa existência.





Sendo assim, que comecem os nossos encontros e que eles tenham muita fartura.





A gente se vê em 15 dias! Até lá…