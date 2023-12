“Eu quero um lugar diferente!”

Essa frase já passou pela sua cabeça quando você estava procurando um lugar para sair e encontrar amigos? Por aqui é muito comum e vejo que a pergunta é frequente em todos os meus canais de redes sociais.



Nas minhas caminhadas e buscas pela cidade, constantemente encontro ótimos lugares para comer, beber e confraternizar, seja em grupo, seja a dois. Mas realmente, mais que qualidade, atendimento e cardápio diferenciado, algumas vezes queremos propostas únicas no todo, não é mesmo?

Nos últimos tempos, encontrei alguns lugares que proporcionam essa sensação de unicidade e o mais interessante: cada um, por uma razão!

Em Brumadinho, o Vila da Lavanda surpreende ao apresentar um Brunch com menu completo, em uma área aberta, com várias lavandas no entorno. Um ambiente acolhedor, intimista, que é um convite ao sossego e à calma. No brunch, um menu completo, com ovos, pães, queijos, embutidos, tortas, folhados e muito mais. Tudo feito por lá, com a combinação perfeita entre técnica e afeto. O local só trabalha com reservas e o menu é completo, com bebidas e brinde de boas-vindas, tem um valor fixo por pessoa.

Também em Brumadinho, em datas previamente agendadas e mediante reservas, é possível vivenciar uma imersão no universo das cachaças nos Jantares de Drinks desenvolvidos pela mixologista e alquimista Marcela Azevedo, da A Cachaçaria Itinerante. É ímpar a experiência de “comer” drinks e mergulhar no universo da gastronomia molecular.

Em Nova Lima, no Vila da Serra, quem proporciona uma experiência diferenciada no segmento das pizzas é o Chef Leonardo Fontanelli, da La Vera Pizza. Ele é o único chef que apresenta ao público mineiro a pizza contemporânea italiana, em várias estruturas, entre elas, a estrutura degustação. Posso afirmar que não é pizza, é arte. E arte preparada com farinha Petra, uma das melhores farinhas do mundo, que também é usada com exclusividade na La Vera, a única de Minas Gerais que possui o selo de Petra Partner, ou seja, um selo que valida o uso da farinha nas pizzas, sem nenhuma alteração.

Já na região central de Belo Horizonte, três locais se destacaram nos últimos tempos, em razão da experiência repleta de personalidade, que nos envolve em um misto de sensações.

Um deles é o Per Lui. A casa, comandada pelo Chef Yves Saliba, tem várias particularidades: só atende mediante reserva, só funciona à noite e é dedicada exclusivamente a Menu Degustação. O interessante é que os cardápios são sazonais, cada um com uma proposta ímpar, sempre com opções de harmonização ou não.

Alguns cardápios possuem uma história por trás, outros são um convite à nostalgia, e outros são totalmente livres, ou seja, são desenvolvidos a partir das diversas inspirações do Chef, sem um conceito único que orienta toda a sequência. Essa liberdade criativa, associada ao ambiente intimista, é o que torna o local único na minha percepção.

Para os fãs de drinks autorais, o Ofélia é um lugar que convida o público a uma vivência mística, criativa e com muito storytelling. Ofélia, a personagem que dá nome à casa, é uma mulher ousada, que gosta de viajar o mundo, e de ler o futuro por meio de cartas de tarô. Com isso, a comunicação da casa é totalmente envolvente, os drinks e pratos possuem nomes de cartas de baralhos, em alguns momentos somos convidados a escolher nossa sorte.

O ar é leve, é um convite à brincadeira, à interação e ao novo. Alguns dias tem leitura de tarô, em outros, música ao vivo. Ideal para grupos de amigos que gostam de experiências temáticas e claro, drinks de qualidade.

É interessante identificar esse movimento de criação de propostas inéditas que conseguem manter, para além da narrativa, uma entrega de extrema qualidade.

E quem gosta disso pode e deve ficar atento aos restaurantes sazonais e aos eventos pontuais. Inclusive, as mostras de decoração, em especial a Casa Cor Minas, sempre apresentam esse conceito: um restaurante temporário, com bares e restaurantes exclusivos, em meio a um ambiente repleto de arte e design. Imperdível, apenas.





