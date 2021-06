Ex-goleiro Aranha está internado na UTI com COVID, em Pouso Alegre

nascido em pouso Alegre, Aranha tem 40 anos, jogou pelo Atlético e encerrou sua carreira no Avaí (foto: KAZUHIRO NOGI/AFP - 8/12/11)

O ex-goleiro Aranha, de 40 anos, está internado para o tratamento da COVID-19 no Hospital das Clínicas Samuel Libânio, em Pouso Alegre, Sul de Minas, sua cidade natal. A reportagem do Terra do Mandu apurou com amigos próximos que Aranha foi internado com sintomas moderados no sábado (5/6).



A informação é que a esposa de Aranha foi a primeira a ter o diagnóstico para a COVID-19. Ela também precisou ser internada para tratamento e já recebeu alta hospitalar.



Aranha encerrou a carreira em 2018, quando jogava no Avaí, time de Santa Catarina.