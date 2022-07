Tô sem fazer cocô: por que algumas pessoas não vão ao banheiro fora de casa

Complicações podem aumentar quando a pessoa fica muito tempo sem ir ao banheiro (foto: Freepik/Divulgação)

O humorista e empresário brasileiro Abdiás Melo viralizou nas redes sociais após uma entrevista no aeroporto de Lisboa, em Portugal, na qual expressava sua indignação pelo atraso dos voos. Ao ser perguntado pela jornalista da emissora portuguesa 'RTP' sobre sua situação, o comediante respondeu que estava preso com a mesma cueca há seis dias e sem conseguir ir ao banheiro.

"Eu não tomei banho, tô fedendo. Um absurdo. Meu sovaco está fedendo. E eles não fazem nada. Simplesmente falam assim: 'Vamos resolver'. Aí, botam um voo, dá o cartão de embarque, cancela. Eu só faço cocô em casa. Eu tô preso, sem fazer cocô."

Apesar da forma indignada, porém engraçada que Abdiás fala, a dificuldade de ir ao banheiro fora de casa é um problema sério que afeta milhares de pessoas e, se não tratado, pode acarretar problemas mais graves.

"Popularmente chamado de 'síndrome do intestino tímido', essa dificuldade de ir ao banheiro fora de casa pode ocorrer por uma série de fatores, mas, principalmente, fatores psicológicos. Em alguns casos, fatores fisiológicos também contribuem", explica Diogo Umann, da área de clínica médica e diretor médico da Imedato Consultas e Exames.

Mais comum entre as mulheres, esse problema pode ter diferentes causas, mas, de acordo com o profissional, os fatores psicológicos são os mais significativos, como estar num ambiente muito diferente do habitual de casa, ou até mesmo o próprio constrangimento ligado ao ato de evacuar.

"Existem também alguns fatores fisiológicos, principalmente em viagens. Mudanças de rotina, rotina de sono, de alimentação, fuso horário, alterações no nível de atividade física", completa Umann.

Riscos

Diogo esclarece que o principal risco é que, com o tempo, essa dificuldade interfira no hábito, levando à dificuldade crônica de evacuar, mesmo em casa. O mau funcionamento intestinal acaba interferindo numa série de outros aspectos da saúde do corpo, como a absorção de nutrientes, metabolismo, sensação de inchaço constante, dores na região abdominal, entre outros.

Tratamento