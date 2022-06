Evitar a irritação do intestino é fundamental para quem está emagrecendo

(foto: Malidate Van/Pexels)

"Cuidar bem do intestino no processo de emagrecimento e para uma qualidade de vida melhor, é fundamental", diz a nutricionista Monik Cabral (foto: Arquivo Pessoal)

Entender o papel do sistema digestivo e a importância de seu bom funcionamento para quem está em processo de emagrecimento é essencial. "Cuidar bem do intestino no processo de emagrecimento e para uma qualidade de vida melhor, é fundamental", diz a nutricionista Monik Cabral, formada há 9 anos pela Universidade Gama Filho (UGF), no Rio de Janeiro, e fisioterapeuta formada pela universidade Estácio de Sá desde 2004.A especialista, que tem experiência com problemas como diabetes, hipertensão e obesidade, entre outros, lista os principais motivos que podem levar à irritação do órgão, hábitos que merecem atenção.O alimento deve ser bem mastigado antes de ser deglutido. Sua consistência deve ser pastosa para que as substâncias envolvidas no processo de digestão possam atuar efetivamente. Assim, quando chegar ao estômago, o alimento estará nas condições ideais para ser tratado pelo suco gástrico e pelas enzimas estomacais.Quem não dorme o mínimo recomendado - de sete a oito horas por noite - pode ter um mal funcionamento do intestino.O excesso do consumo de gordura pode ser muito prejudicial para o funcionamento do intestino. Por isso, é fundamental manter uma dieta balanceada.O uso de medicamentos como os laxantes, em grande quantidade, pode causar prejuízos à saúde. A pessoa passa a ter que tomar doses cada vez maiores, o que pode levar a problemas cardíacos ou renais devido à eliminação de eletrólitos importantes, como o cálcio, além de vitaminas e nutrientes. Essa dependência ocorre porque o laxante irrita a mucosa intestinal.Além dos pontos citados, Monik Cabral lembra ainda que as alergias alimentares, a baixa produção de ácido gástrico e o excesso de carboidrato refinado também podem irritar o intestino.