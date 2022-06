Bolsonaro: 'Mais humildes sofreram no meu governo'

AM

Presidente Jair Bolsonaro (PL) deu entrevista ao programa 4x4 no Youtube (foto: Youtube/Reprodução) 4x4 no Youtube. O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que os “mais humildes sofreram” durante seu governo, mas que também sofreram nas mãos de outros presidentes. Bolsonaro participou, neste domingo (26/6), do programa

De acordo com a última pesquisa Datafolha, divulgada na quinta-feira (23/6), Bolsonaro vai melhor entre aqueles que ganham mais : tem 44% no grupo com renda mensal de 5 a 10 mínimos e 47% entre os que ganham mais de 10 salários mínimos.

Esses dois segmentos, contudo, somam 11% da população.



No grupo de quem ganha até 2 salários mínimos e que compõe 52% da amostra populacional do Datafolha, Lula vence o atual presidente por 56% a 22%.



Ainda segundo o Datafolha, Bolsonaro aparece em segundo lugar nas pesquisas gerais. Ele tem 28%, enquanto o ex-presidente Lula lidera com 47%.

