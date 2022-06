Juíza deixa caso de menina estuprada impedida de abortar

Juíza Joana Ribeiro Zimmer, de Santa Catarina, negou à criança o procedimento para interromper a gestação (foto: Solon Soares/Agência ALESC)



A juiza Joana Ribeiro Zimmer deixou o caso da menina de 11 anos, que foi mantida em abrigo para evitar que fizesse um aborto autorizado depois de ter sido estuprada, nesta terça-feira (21/6).

A magistrada foi autora da decisão que negou à criança o direito de interromper a gestação.





Joana Ribeiro foi transferida para a comarca de Brusque, no Vale do Itajaí. Segundo o órgão especial do Tribunal de Justiça, ela foi promovida “por merecimento”.



Um juiz substituto assumiu a ação.





Entenda





A decisão da juíza Joana Ribeiro Zimmer impediu a menina de 11 anos estuprada de fazer aborto.



Justiça e Promotoria pediram para a menina manter a gestação por mais "uma ou duas semanas", para aumentar a sobrevida do feto.