Bolsonaro sobre aborto: 'Se fosse minha filha, ia querer a criança viva'

Leia mais: https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2022/06/26/interna_politica,1376091/bolsonaro-sobre-aborto-se-fosse-minha-filha-ia-querer-a-crianca-viva.shtml



"Eu acho que não tem lei que pode dizer que o aborto foi legal. A condição que ela estava, com 7 meses, não podia se falar em aborto. Em hipótese alguma. Não se encaixa nessa questão. No sétimo mês de gravidez?", disse Bolsonaro ao programa 4x4 no Youtube.



"Esse feto, não, criança. Essa criança está no IML. Por meio da injeção. Não deixa de ser uma morte violenta", afirmou.



Leia mais no site: https://em.com.br / https://uai.com.br



SE INSCREVA EM NOSSO CANAL NO YOUTUBE!



Siga o Portal UAI nas redes sociais:

Instagram - https://instagram.com/estadodeminas/

Twitter - https://twitter.com/em_com



#Bolsonaro #aborto #entrevista" />