Bolsonaro: 'não aprendi nada com Lula'

Presidente Jair Bolsonaro (PL) deu entrevista ao programa 4x4 no Youtube



O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, neste domingo (26/6), que não aprendeu nada com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Não tenho nada para levar de bom do ex-presidente Lula”, comentou ao programa





“O que eu aprendi com o Lula... eu fico procurando... e não acho nada. Lembro dele como sindicalista, preso por arruaça... usava do sindicato para causa própria”, comentou.

“Chegou à presidência quando estávamos cansados do PSDB. Ele tinha uma conversa que saía bem ao ouvido dos humildes. Mas só decepção”, afirmou.





Para Bolsonaro, Lula levou o país para a corrupção. “Então, o que aprendemos com Lula é o que não podemos fazer no nosso país. Nada tenho para levar de bom do ex-presidente Lula.”

De acordo com a nova pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (23/6), o ex-presidente Lula tem 47% das intenções de voto na disputa pela Presidência da República.

O presidente Jair Bolsonaro vem em seguida, com 28%. Ciro Gomes, do PDT, aparece em terceiro, com 8%.