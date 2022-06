Bolsonaro para vice-governadora de Santa Catarina: "Vai pra trás!"

Presidente deu um "chega pra lá" em vice-governadora de Santa Catarina (foto: Reprodução de vídeo)

"Vai prá trás, meu Deus do Céu". Foi com essas palavras e um empurrão que o presidente Jair Bolsonaro (PL) afastou a vice-governadora de Santa Catarina, Daniela Cristina Reinehr, que também é do seu partido. O vídeo que flagrou o momento foi feito por um participante, durante um ato aberto realizado em Balneário Camboriú, no sábado (25), que contou com a participação do empresário Luciano Hang.