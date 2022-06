Lula sobre Bolsonaro: 'Povo quer se ver livre desse governo trágico'

Lula, que aparece à frente do Bolsonaro nas pesquisas de intenção de votos, disparou críticas ao governo (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

O pré-candidato à Presidência da República Luís Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar a gestão do governo Bolsonaro na noite dessa quinta-feira (23/6). As declarações do petistas vieram após a divulgação da nova pesquisa do instituto Datafolha, divulgada no fim da tarde de ontem.O levantamento mostra que Lula tem 47% das intenções de votos na disputa para as eleições de 2022, enquanto Bolsonaro (PL) tem 28% . Nas redes sociais, o ex-presidente disse que apesar das 'fake news' do bolsonarismo na internet, a nova pesquisa indica que os cidadãos querem o "fim do governo Bolsonaro".