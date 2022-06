Bolsonaro é vaiado em Caruaru, mas Flávio diz que presidente foi aplaudido

Presidente foi vaiado em festa junina da cidade de Caruaru (foto: Reprodução/Redes Sociais) O presidente Jair Bolsonaro (PL) foi vaiado por uma multidão no município de Caruaru, em Pernambuco, na noite dessa quinta-feira (23/6). Durante a tradicional festa junina de São João da cidade, xingamentos foram disparados pela população quando o presidente subiu ao palco.





O parlamentar ainda afirma que Lula (PT), principal adversário de Bolsonaro para as eleições de 2022, nunca teria uma recepção como a de Bolsonaro. Para ele, o petista é quem seria vaiado pelo público.

"O ladrão do Lula não faz isso nem na cidade em que ele nasceu...SERÁ VAIADO! Esse é o reconhecimento que o povo brasileiro tem com quem se colocou na ponta da linha em todas as dificuldades em que o país passou! Povo de Caruaru/PE aplaude @jairbolsonaro assim como todo o Brasil", escreveu o parlamentar em seu Twitter.

O ladrão do Lula não faz isso nem na cidade em que ele nasceu%u2026SERÁ VAIADO!



Esse é o reconhecimento que o povo brasileiro tem com quem se colocou na ponta da linha em todas as dificuldades em que o país passou!



Povo de Caruaru/PE aplaude @jairbolsonaro assim como todo o Brasil pic.twitter.com/O6SRHykR2l %u2014 Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) June 24, 2022

De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, pessoas que estavam presentes no evento contaram que, na medida em que as vaias se intensificavam, os músicos aumentavam o som, como uma tentativa de abafar os gritos.





Vcs viram a recepção calorosa que Bolsonaro recebeu lá em Caruaru? Emocionante! kkk pic.twitter.com/p4BQH5fz7H %u2014 Alexandre Padilha (@padilhando) June 24, 2022

Apoiadores do presidente gritavam 'mito', mas ainda assim, nas redes sociais foram publicados diversos vídeos da reação da multidão em que o descontentamento do público predomina.

*Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais