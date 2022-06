Bolsonaro: 'Milton Ribeiro foi preso injustamente'

AM

Presidente Jair Bolsonaro (PL) deu entrevista ao programa 4x4 no Youtube (foto: EVARISTO SA / AFP) "Nada justifica o que fizeram com Milton Ribeiro”, disse o presidente Jair Bolsonaro (PL), neste domingo (26/6), ao falar sobre a prisão do ex-ministro da Educação pela Polícia Federal. O presidente participou do programa 4x4 no Youtube.

Para Bolsonaro, não existe nenhuma interferência dele na PF. Em uma gravação, Ribeiro aparece dizendo que o presidente “teve um pressentimento” sobre a busca e a apreensão na casa do ex-ministro.





“Nada justifica o que fizeram com Milton. Querem humilhar. Constranger. Querem me comparar com o Lula (PT). Falar que o governo é corrupto. São narrativas que querem desgastar o governo", concluiu o presidente.