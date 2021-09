O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) testou positivo para COVID-19. Ele esteve nos Estados Unidos como parte da comitiva brasileira na assembleia geral da Organização das Nações Unidas (ONU) que ocorreu nesta semana.

A informação foi confirmada pelo deputado ao "Blog do Nolasco", no portal. O “filho 03” do presidente contou que está sem paladar e com coriza e já iniciou o tratamento. Ao contrário do pai, ele já tomou a primeira dose da vacina contra o coronavírus no mês passado. A segunda está prevista para novembro.