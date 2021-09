Eduardo Bolsonaro chama prefeito de Nova York de marxista

Em entrevista na noite dessa terça-feira (21/09) à Fox News, emissora dos Estados Unidos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) chamou Bill De Blasio, prefeito de Nova York, de "marxista". As falas do parlamentar acontecem após De Blasio pedir a Jair Bolsonaro (sem partido), presidente da República e pai de Eduardo, para se vacinar contra a COVID-19

Tucker Carlson e Eduardo Bolsonaro durante entrevista do parlamentar à Fox News

"Isso diz muito sobre como as pessoas de esquerda são. Elas querem tomar o controle de tudo. Eu sei que De Blasio é um marxista e segue muito do que Antonio Gramsci diz", afirmou Eduardo Bolsonaro, em entrevista em inglês à emissora estadunidense durante o programa do comentarista político Tucker Carlson.