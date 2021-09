COVID nos EUA: Alô, Ministro 'Queirozga', use o dedo do meio que passa

Ministro Queiroga, o que mostrou o dedo do meio para o povo brasileiro (foto: Agência Senado)









Não desejo mal nem tampouco bem para este senhor. Não estou nem aí, se irá recuperar-se rapidamente ou se passará dias agonizando em um ventilador mecânico. Também não me importo com sua vida ou uma possível passagem para o quinto dos infernos. Só me interesso pelo que ele faz e, principalmente, pelo que não faz como novo ministro-capacho de Bolsonaro. Por mim, como vive dizendo seu ídolo e mestre, se morrer, morreu . Tanto faz, como tanto fez.





Até porque, esse ‘Queirozga’ não merece melhor sorte - e mais consideração - que os mais de 600 mil mortos anônimos por Covid-19, que, com sua política frouxa e leniente com o vírus, contribuiu de alguma maneira para ajudar a ocorrer. Aliás, em sinal do meu mais profundo e sincero sentimento de revolta, registro aqui que lhe envio, em pensamento, meus dois dedos do meio das mãos, em riste, como a lhe dizer: ‘foda-se, ministro!’.